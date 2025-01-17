英超｜賓福特「大」鬥利物浦

聯賽接連失分的「紅軍」利物浦，匆匆又要在明晚英超作客鬥「蜜蜂兵團」賓福特。兩軍實力及排名有一定差距，但其實卻同擁英超「火力王」美譽，今場足智彩開出入球中位數[3.5]球，博「大」盤分頭不俗。(球賽編號FB6289，1月18日23:00開賽)

紅軍上仗聯賽作客另一前列分子諾定咸森林，只是開波輸一記突擊，之後全場圍攻對手；最終由兩位後備兵迪亞高祖達(Diego Jota)及森美卡斯(Tsimikas)，合力炮製扳平球，1比1逼和對手而回。紅軍踏入2025年4戰，只曾在英足盃主場大炒英乙艾克寧頓，但聯賽已連續兩場失分；加上「二哥」阿仙奴剛戰勝出倫敦打吡，令紅軍在榜首優勢只剩4分及少賽一場。