英超｜賓福特「大」鬥利物浦

聯賽接連失分的「紅軍」利物浦，匆匆又要在明晚英超作客鬥「蜜蜂兵團」賓福特。兩軍實力及排名有一定差距，但其實卻同擁英超「火力王」美譽，今場足智彩開出入球中位數[3.5]球，博「大」盤分頭不俗。(球賽編號FB6289，1月18日23:00開賽)
紅軍上仗聯賽作客另一前列分子諾定咸森林，只是開波輸一記突擊，之後全場圍攻對手；最終由兩位後備兵迪亞高祖達(Diego Jota)及森美卡斯(Tsimikas)，合力炮製扳平球，1比1逼和對手而回。紅軍踏入2025年4戰，只曾在英足盃主場大炒英乙艾克寧頓，但聯賽已連續兩場失分；加上「二哥」阿仙奴剛戰勝出倫敦打吡，令紅軍在榜首優勢只剩4分及少賽一場。
主帥史諾(Slot)上仗賽後失望表示：「我們不要將應該值得贏波成為一種習慣，一如之前鬥熱刺(英聯盃)一樣；而以預計入球數據去分析，我們值得較2比2和曼聯一仗，得到更多。」
紅軍要盡快重返聯賽勝軌，今場變數之一是烏拉圭箭頭達雲紐尼斯(Darwin Nunez)波監期滿，可以返回前線搏殺；而且雖然上仗作客失分，但他們在英超仍是作客火力王，10戰不敗入28球。再者，賓福特的踢法不像穩中求勝的森林，防線亦較鬆散；預計英超射手榜領先的穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)，又可帶領客軍鋒將，盡情發炮。
最佳進攻組合之一
蜜蜂兵團上仗聯賽主場落後兩球下，神奇地2比2逼和曼城。球隊戰績持續反覆，只因多位主力中堅仍然養傷；但前線有麥比奧莫(Mbeumo)及尤尼韋沙(Yoane Wissa)這對季內合共已入24球的英超最佳進攻組合之一，助球隊單計聯賽主場11戰錄得7勝入29球，主場火力王當之無愧。球隊位列中游，比賽壓力不大，尤其主場往往有意想不到的發揮。「兩王」明晚對戰，入球不會少。 相關連結：香港賽馬會網頁