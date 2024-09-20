英超｜超早場倫敦打吡 新「車」齊腳勢剿槌仔幫

車路士新軍開季成績不俗，陣容越執越好，今輪英超打頭陣作客開季平平的韋斯咸，可以夫添出擊，有力締造開季聯賽作客3連勝。(球賽編號FB0890，9月21日19:30開賽)
「藍戰士」上仗國際賽後回歸，南下作客般尼茅夫時缺少部分主力，包括隊長中場安素費南迪斯、新兵達斯貝利賀爾齊齊抱恙，開季以來必然右閘馬路古斯圖養傷，但各人已在周中復操。球隊上仗靠門將羅拔山齊士救出對手12碼，後備出場的射手尼干古，完場前妙射建功，小勝1比0而回；開季累計4戰7分，只曾在主場不敵衛冕的曼城，已有交代。
馬利斯卡主攻聯賽
新帥馬利斯卡在爆瀉的大軍陣容中，明顯已有心水主力腹稿，「一前一後」主力包括射手高爾彭馬、中堅韋斯利科芬拿甚至未有註冊今屆歐協聯大軍，擺明主攻聯賽。球隊今場陣容完整，尤其前線調動靈活，查頓辛祖、祖奧菲歷斯及尼干古，隨時配合進步中的箭頭尼高拉斯積遜攻堅；面對開季主場連敗、防線不穩的韋斯咸，藍軍有力繼大炒狼隊及小勝般尼茅夫後，締造英超作客3連勝。
「槌仔幫」韋斯咸，今夏同樣易帥並簽入不少新兵，但暫時開季4戰4分，包括主場先後不敵阿士東維拉及曼城共失5球；防線加入中堅麥斯基爾文、右閘雲比沙卡，有待磨合，開季以來場場聯賽正選的左閘艾美臣柏美尼，上仗傷出，今場未知能否倒戈鬥車路士。
韋斯咸中堅組合不穩
槌仔幫上仗在另一場倫敦打吡，憑隊長查洛保雲完場前最後一個攻勢，妙傳後備前鋒丹尼艾格斯建功，1比1逼和富咸；但由保雲、米查利安東尼奧及古達斯合組三叉戟威力平平，巴西國腳中場盧卡斯柏基達將重返正選陣容，改善進攻發揮。只怕麥斯基爾文及馬夫洛柏路斯合組雙中堅，始終不可靠；遇上善射的車路士鋒將，將是今場勝負焦點所在，寧博客勝。相關連結：香港賽馬會網頁