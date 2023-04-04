英超｜車路士撼利物浦再顯易帥魔咒？李斯特城讓球自有辦法

4月5日凌晨英超上演周中快車，兩支剛炒教頭的前英超盟主車路士及李斯特城分途作戰。車路士迎戰利物浦，一於相信新帥首戰和波傳統。而列第19的李斯特城面對狀態極佳的阿士東維拉居然要讓平半，對手風流波下撐李斯特城上盤自有原因。 英格蘭超級聯賽 李斯特城 對 阿士東維拉（球賽編號：FB9566 ，4月5日凌晨2︰45開賽） 英格蘭超級聯賽 車路士 對 利物浦（球賽編號：FB9568 ，4月5日凌晨3︰00開賽 NowTV611/621台直播）

維拉已上岸踢風流波 雙方近況如此鮮明，強勢的阿士東維拉辛5場讓和全勝的完美數據在前，但勢弱的李斯特城居然要讓平半，必定有當中原因。維拉以41分列第9，早已上岸。相信艾馬利會派出哥林張伯斯、丹當斯卡、里安拜尼等，對默契有所影響。李城讓平半主勝為2.11倍扒冷之選。