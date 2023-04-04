英超｜車路士撼利物浦再顯易帥魔咒？李斯特城讓球自有辦法

4月5日凌晨英超上演周中快車，兩支剛炒教頭的前英超盟主車路士及李斯特城分途作戰。車路士迎戰利物浦，一於相信新帥首戰和波傳統。而列第19的李斯特城面對狀態極佳的阿士東維拉居然要讓平半，對手風流波下撐李斯特城上盤自有原因。
英格蘭超級聯賽 李斯特城 對 阿士東維拉（球賽編號：FB9566 ，4月5日凌晨2︰45開賽）
英格蘭超級聯賽 車路士 對 利物浦（球賽編號：FB9568 ，4月5日凌晨3︰00開賽 NowTV611/621台直播）
車路士利物浦 往績撐3.3倍和局
車路士迎利物浦，焦點落在人事變動大的主隊身上。車路士不論剛辭退的樸達和上任杜曹地標戰，上任首戰都和波（樸達1︰1和薩爾斯堡、杜曹0︰0和狼隊），現在由樸達副手般奴沙陀(Bruno Saltor)暫領陣，會否重複這慣例？車路士今季遇強即屈，英超面對Big6戰績欠佳。利物浦處於困局中，今季大起大落，難言佔絕對上風。這場失色的前列之戰，可捧3.3倍和味濃，賠率相當可觀。雙方首循環對賽，利物浦主場賽和0︰0，或預視了今場戰情。
車路士 對 利物浦賽前分析及數據
車路士 對 利物浦賠率
李斯特城近2個月不勝 維拉5場贏4場
英超還有幾場周中快車，包括李斯特城主場迎阿士東維拉。羅渣士落鑊後的李斯特城正為護級而戰，李斯特城以28戰25分列第19位。自2月以4︰1大勝熱刺後，這支前英超冠軍經歷近2個月不勝走勢。相反阿士東維拉在艾馬利上任後脫胎換骨，近5戰4勝1和，早已逃離降班區。
李斯特城 對 阿士東維拉賽前分析及數據
李斯特城 對 阿士東維拉賠率
維拉已上岸踢風流波
雙方近況如此鮮明，強勢的阿士東維拉辛5場讓和全勝的完美數據在前，但勢弱的李斯特城居然要讓平半，必定有當中原因。維拉以41分列第9，早已上岸。相信艾馬利會派出哥林張伯斯、丹當斯卡、里安拜尼等，對默契有所影響。李城讓平半主勝為2.11倍扒冷之選。