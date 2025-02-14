上月大事增兵救亡的「藍月」曼城，仍然無大起色，防守漏洞頻生；如今後顧下周中歐聯生死戰，明晚先在英超主場鬥戰力十足的「黑白兵團」紐卡素，主隊仍然不值熱捧。(球賽編號FB7545，2月15日23:00開賽) 藍月上月豪氣增兵，主帥哥迪奧拿即時讓新兵開上各條戰線，包括德甲射手奧馬馬莫殊、法甲新星中堅古辛洛夫及葡超貴價防中尼高干沙利斯等已粉墨登場；但球隊戰績並無改善，防守漏洞尤其嚴重。該隊上仗聯賽1比5慘負阿仙奴後，再於英足盃僅反勝英甲奧連特；到周中歐聯「臨尾香」，又以2比3不敵皇家馬德里，下周中轉戰班拿貝要絕地反擊入16強，形勢險峻。

馬莫殊杜古或擔正 球隊目前在聯賽榜已落至第5，落後榜首利物浦16分，衛冕要靠奇蹟。當然躋身英超前4名續戰來屆歐聯，是下半季主要任務之一；但後顧生死戰鬥皇馬，哥帥明晚或會輪換陣容出擊，除上仗一早傷出的翼鋒基亞利殊倦勤，後備出場的中場根度簡、高華錫、奧馬馬莫殊，以及傷愈的快馬謝利美杜古有望擔正。只是前線單天保至尊的艾寧夏蘭特及攻中奇雲迪布尼會否先被收起？相信要臨場才揭盅，作戰心態亦難測。

英超｜防守缺堤 曼城難贏紐卡素

伊沙克暫列神射手第3 球隊季中起戰績大跌，主因是防守問題，聯賽24戰己失35球；比上季全季封王時已多出1球，主力中堅輪流扼守中路仍無法止瀉，今場更要面對只比艾寧夏蘭特少入2球、暫以17球排射手榜第3位的客軍大勇射手阿歷山大伊沙克，只怕門前又會風聲鶴唳。

英超第25周賽程