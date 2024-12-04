英超｜阿仙奴主場可擒曼聯 隊長回歸火力全開

有奧隊，冇失拖！自從隊長馬田奧迪加特復出後，再次燃起「兵工廠」阿仙奴的強大藥引，火力全開；今晚深夜迎戰新帥上場後有改善的曼聯，憑主場之利及對賽佔優，有力再奏凱歌。(球賽編號FB4781，12月5日04:00開賽)

阿仙奴近期全面回勇，主要得力於養傷近兩個月後復出的挪威隊長馬田奧迪加特。自從「奧隊」鬥車路士正選復出交出助攻，球隊火力升溫；單是前仗歐聯大炒士砵亭、上仗英超作客狂數韋斯咸，每場入5球分別由不同球員在該仗取得。空中霸王的加比爾馬加希斯、「助攻王」布卡約沙卡，中鋒夏維斯及翼鋒李度杜沙特腳風轉順，無一不是受惠「奧隊」主導進攻的神級妙技。

