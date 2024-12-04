英超｜阿仙奴主場可擒曼聯 隊長回歸火力全開

有奧隊，冇失拖！自從隊長馬田奧迪加特復出後，再次燃起「兵工廠」阿仙奴的強大藥引，火力全開；今晚深夜迎戰新帥上場後有改善的曼聯，憑主場之利及對賽佔優，有力再奏凱歌。(球賽編號FB4781，12月5日04:00開賽)
阿仙奴近期全面回勇，主要得力於養傷近兩個月後復出的挪威隊長馬田奧迪加特。自從「奧隊」鬥車路士正選復出交出助攻，球隊火力升溫；單是前仗歐聯大炒士砵亭、上仗英超作客狂數韋斯咸，每場入5球分別由不同球員在該仗取得。空中霸王的加比爾馬加希斯、「助攻王」布卡約沙卡，中鋒夏維斯及翼鋒李度杜沙特腳風轉順，無一不是受惠「奧隊」主導進攻的神級妙技。
阿仙奴近3季主場全勝曼聯
目前在聯賽榜落後利物浦9分的阿仙奴，近季特性是「好開就好」；上仗休息的快馬加比爾馬天尼利、中場悍將湯馬士柏迪及米基爾馬連奴隨時候命，恃近4場聯賽主場3勝1和入12球，只曾被利物浦逼和；加上近3季聯賽主場對賽全勝曼聯，場場入3球，擺明格食格。
對手紅魔近績亦強力反彈，近5戰4勝1和，包括新帥艾摩廉主導「3-4-3」陣式下，近兩仗全勝入7球，箭頭拉舒福特重拾入球觸覺。但要留意是該隊期間唯一作客比賽正是被葉士域治逼和，其餘4戰在主場全勝，但對手相當平庸；上仗4比0大炒弱旅愛華頓，正是多得對手守衛頻頻送禮。今場更有防中高比明奴及守將利辛度馬天尼斯，黃牌夠數要停賽；新帥的3後衛陣式或改由傷愈的哈利馬古尼擔大旗，危機重重。
紐卡素迎利物浦 誓重拾主場威力
同晚另一場重點戲碼在英格蘭東北部，由紐卡素迎戰「一哥」利物浦。紐卡素今季表現持續反覆，上仗聯賽作客1比1僅和弱旅水晶宮；計聯賽主場近4戰只嘗一勝，威力不再；相反利物浦上仗聯賽主場2比0擊退曼城，聯賽4連勝，客場鋒力一樣強橫，近6次聯賽對賽更全勝，今場簡單取客勝。(球賽編號FB4784，12月5日04:00開賽)相關連結：香港賽馬會網頁