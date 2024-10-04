英超｜阿仙奴勢炒修頓 招呼倒戈門將不留手

「兵工廠」阿仙奴來到連續第4戰主場出擊，明晚對手換上弱旅修咸頓；就算對手門將是舊隊友，為維持爭霸氣勢，必冇面俾盡情發炮，今場可博兵工廠大捷。(球賽編號FB1728，10月5日22:00開賽)

阿仙奴上輪英超苦戰以4比2氣走升班馬李斯特城，目前6戰14分不敗排第3位。該隊周中歐聯在地頭以2比0擊敗歐洲名牌巴黎聖日耳門，正如代隊長布卡約沙卡賽前向隊友打氣說，他們需要在歐洲列強前立威，結果承諾兌現，士氣正盛。

阿仙奴前線點點開花

阿仙奴對上3戰在酋長球場全勝入11球，翼鋒加比爾馬天尼利、布卡約沙卡及轉踢攻中的李安度杜沙特入球、助攻不缺；中鋒夏維斯頭頂腳踢，今屆主場例必入波。更值得高興是新簽的西班牙中場美連奴肩傷康復，上仗歐聯後備出場，將為球隊注入新動力。