英超｜阿仙奴勢炒修頓 招呼倒戈門將不留手

「兵工廠」阿仙奴來到連續第4戰主場出擊，明晚對手換上弱旅修咸頓；就算對手門將是舊隊友，為維持爭霸氣勢，必冇面俾盡情發炮，今場可博兵工廠大捷。(球賽編號FB1728，10月5日22:00開賽)
阿仙奴上輪英超苦戰以4比2氣走升班馬李斯特城，目前6戰14分不敗排第3位。該隊周中歐聯在地頭以2比0擊敗歐洲名牌巴黎聖日耳門，正如代隊長布卡約沙卡賽前向隊友打氣說，他們需要在歐洲列強前立威，結果承諾兌現，士氣正盛。
阿仙奴前線點點開花
阿仙奴對上3戰在酋長球場全勝入11球，翼鋒加比爾馬天尼利、布卡約沙卡及轉踢攻中的李安度杜沙特入球、助攻不缺；中鋒夏維斯頭頂腳踢，今屆主場例必入波。更值得高興是新簽的西班牙中場美連奴肩傷康復，上仗歐聯後備出場，將為球隊注入新動力。
升班馬近年初上英超，多數平庸，今屆3隊暫時全未開勝門，以阿仙奴今場對手修咸頓表現最差。他們上仗在南部打吡一早失3球下，1比3敗走般尼茅夫，開季聯賽6戰只得1分；對上兩仗聯賽輸波共通點是，短時間內連失3球，最後只能破蛋，功勳主帥羅素馬田頭痕。
修咸頓級數有限
因長期不受重用，在今夏離開阿仙奴，轉投修咸頓的英格蘭門將藍斯達爾；改投南軍後，4戰聯賽全列正選，可惜共失10球。球隊今場會有中堅積克史堤芬斯波監期滿，可跟碧拿歷克或上仗替球隊「破蛋」的貴價守將哈活比里斯，扼守中路，但一樣不穩。同樣重金簽入的「幼獅」前鋒甘馬倫阿奇，聯同修咸頓一眾鋒將，今季英超全部入球食白果。這支南軍明晚在倫敦一戰，只能盡力減低失球數字，輸少當贏。
暫時排第2的曼城，同晚迎戰黑馬富咸。「藍月」在歐聯作客輕鬆報捷，未受考驗；其實在兩大中場養傷下，聯賽連和失分。對手富咸近5戰聯賽3勝2和，兩翼態勇善打反擊戰，今場以守為攻，可取「入球」細。 相關連結：香港賽馬會網頁