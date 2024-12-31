英超｜阿仙奴穩勝倫敦打吡 賓福特後防鬧兵荒

本輪英超壓軸戰，今晚深夜演倫敦打吡，由「蜜蜂兵團」賓福特迎戰「兵工廠」阿仙奴。賓福特原本無敵的主場，早前已被擊破；加上防線主力相繼倒下，面對志切爭標的阿仙奴，凶多吉少。足智彩開出「讓球」客隊[-1/-1.5]球，照捧客勝。(球賽編號FB5722，1月2日01:30開賽)

賓福特近期走勢大幅回落，連同英聯盃出局，近4戰1和3負，期間聯賽主場不敗金身被諾定咸森林擊破；而上仗作客守和白禮頓，僅是該隊開季聯賽作客9戰的第2分。「蜜蜂」弱勢，很大程度緣於主力守將陸續加入傷兵營，3大中堅薜比雲丹貝治、賓諾克及基斯杜化艾查缺陣；35歲中堅賓美已連續3戰踢足全場，而20歲的南韓守將金志樹，上仗末段亦要初次登場，防線兵源捉襟見肘。