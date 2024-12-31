英超｜阿仙奴穩勝倫敦打吡 賓福特後防鬧兵荒

本輪英超壓軸戰，今晚深夜演倫敦打吡，由「蜜蜂兵團」賓福特迎戰「兵工廠」阿仙奴。賓福特原本無敵的主場，早前已被擊破；加上防線主力相繼倒下，面對志切爭標的阿仙奴，凶多吉少。足智彩開出「讓球」客隊[-1/-1.5]球，照捧客勝。(球賽編號FB5722，1月2日01:30開賽)
賓福特近期走勢大幅回落，連同英聯盃出局，近4戰1和3負，期間聯賽主場不敗金身被諾定咸森林擊破；而上仗作客守和白禮頓，僅是該隊開季聯賽作客9戰的第2分。「蜜蜂」弱勢，很大程度緣於主力守將陸續加入傷兵營，3大中堅薜比雲丹貝治、賓諾克及基斯杜化艾查缺陣；35歲中堅賓美已連續3戰踢足全場，而20歲的南韓守將金志樹，上仗末段亦要初次登場，防線兵源捉襟見肘。
賓福特冰島門將考牌戰
雪上加霜是賓福特的一號門將、荷蘭人菲利根，上仗戰至36分鐘已傷出，離場前已成功作出6次撲救；雖然之後入替的冰島門將維迪馬臣，在個人的英超「地標戰」力保不失，但今場對手是死球攻勢冠絕英超的阿仙奴，維迪馬臣沒有菲利根的出賽經驗，賓福特危機重重。
對手阿仙奴的星級翼鋒布卡約沙卡，接受手術後要養傷起碼兩個月；球隊上仗主場僅憑夏維斯上半場一箭定江山，1比0小勝下游分子葉士域治，繼續力追榜首利物浦。主帥阿迪達對球隊要在新一年改變攻擊組合，仍然滿懷信心。
阿仙奴陣容深度佔優
事實上，近3場英超作客同樣是倫敦打吡，錄得2勝1和入11球的「兵工廠」，剛戰未能多取入球有點欠運，但一眾主力耗力不多。只以後備出場的中場悍將湯馬士柏迪、米基爾馬連奴，以及坐冷板櫈的守將辛真高、卡拉科利，以及可勝任右翼的英格蘭新星阿旺尼今場隨時候命，大利快車期輪換；加上近3次對賽全勝賓福特，今場打吡戰，更可博兵工廠輕鬆取勝。相關連結：香港賽馬會網頁