英超｜阿仙奴誓破修咸頓 為榜首大戰祭旗

若降班禾特普斯勢離隊

修咸頓自從在2月下旬易帥,些拿斯「升正」執教至季尾,戰績仍然低迷,長期包尾;對上6場聯賽2和4負,計近3場聯賽作客只取1分兼一球不入。新帥不斷改動前線陣容,但不論用保羅安亞祖、馬拉、艾加拉斯、阿里布及蘇利文拿掛帥,效果不彰;上仗護級大戰主場吞水晶宮兩蛋後,些拿斯更公開表示如果球會降班,隊長中場禾特普斯可以離隊,對士氣打擊不少,今場作客倫敦,凶多吉少。(相關連結:https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)

英超第32輪賽事(周五至下周日)

4月22日

03:00 阿仙奴 VS 修咸頓

19:30 富咸 VS 列斯聯

22:00 賓福特 VS 阿士東維拉

22:00 水晶宮 VS 愛華頓

22:00 李斯特城 VS 狼隊

22:00 利物浦 VS 諾定咸森林

4月23日

21:00 般尼茅夫 VS 韋斯咸

21:00 紐卡素 VS 熱刺