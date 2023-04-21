英超｜阿仙奴誓破修咸頓 為榜首大戰祭旗

優勢縮減，急欲振作！近兩仗失4分的英超「一哥」阿仙奴，領先優勢所餘無幾；今輪英超打頭陣，香港時間今夜迎戰包尾的修咸頓，兵工廠勢將對手「祭旗」，以壯緊接於下周中上演的榜首大戰。

由於曼城周六出戰英足盃4強，令阿仙奴只要在今夜贏波，即可拋離對手7分(多賽2場)，在下周三深夜作客曼城的榜首大戰前保持7分距離。阿仙奴在對上兩仗皆在領先2球下，分別被主場的利物浦及韋斯咸逼和2比2，令外界懷疑一眾小「兵」的爭霸心理質素不足。不過「老大哥」瑞士中場格列沙加賽前說：「這不是心理問題，我肯定每個人會在今場見到我們在周五的回應。只要能全勝餘下比賽，一切皆仍在掌握之中，也不會理會曼城正在做甚麼。」他續說：「我們正在接受季前沒有人預計到的挑戰，尚餘7場波，大家會繼續下去。」

格列沙加在首循環對修咸頓時先開紀錄，但球隊作客終被逼和；阿仙奴今屆在主場聯賽成績錄得15戰12勝2和1負，僅次曼城，但對手修咸頓今屆客場得分比主場較多，今場有烏克蘭悍將辛真高復出的阿仙奴，不能掉以輕心。佔球隊總聯賽入球近五成的3叉戟加比爾捷西斯、加比爾馬天尼利及上仗射失12碼的布卡約沙卡，仍會擔正，在酋長球場撲擊對手。

