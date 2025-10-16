英超｜阿仙奴「劫富」誓保榜首

國際賽前升上榜首的「兵工廠」阿仙奴，今輪英超安排在周六尾場登場，作客富咸合演倫敦打吡。富咸縱有「窄場」之利，以大軍實力及近況輸蝕，相信難以抵擋對手包括死球的全方位進攻，客勝早捧。(球賽編號FB7622，10月19日00:30開賽)
阿仙奴上仗聯賽雖有隊長馬田奧迪加特(Odegarrd)撞傷膝部，今季第3次在上半場退下火線；但球隊由迪格蘭賴斯(Rice)打開缺口，星級翼鋒布卡約沙卡(Saka)下半場12碼「埋齋」，輕鬆2比0打敗韋斯咸，勝出倫敦打吡，並以1分力壓聯賽連敗的利物浦，今季首升榜首，被捧成奪標大熱。
阿仙奴人腳充裕
兵工廠本月賽程大利，不論盃賽及聯賽俱安排在倫敦上演，包括今場作客小屋球場的富咸。最令主帥阿迪達(Areta)放心是一眾國腳在國際賽後回歸完好無缺，包括剛戰國際賽入波的巴西國腳加比爾馬天尼利(Martinelli)、比利時國腳李安度杜沙特(Trossard)、西班牙國腳米基爾馬連奴(Merino)及英格蘭國腳伊比爾治伊斯(Eze)。「達Sir」擁有大量精兵任選，加上死球戰術包括界外球及角球了得，今場無懼征小屋窄場，有力打破近兩屆聯賽作客對賽不勝的走勢，保住一哥位置。
富咸上仗聯賽1比3敗走般尼茅夫，連續兩場作客以相同比數落敗，氣勢大幅減弱。球隊兩大箭頭魯爾占美尼斯( Jimenez)及洛迪高梅尼斯(Munoz)養傷，上仗用小將祖舒亞京治(Joshua King)掛帥，鋒力減弱；中場悍將沙沙盧傑該仗亦一早傷出，中後場又缺少重要屏障。
富咸3名舊廠將倒戈
球隊季內主場氣勢雖然不俗，聯賽主場3戰2勝1和不敗，而隊中包括門將賓特尼奴(Leno)、中場伊美路維(Rowe)及翼鋒伊禾比(Iwobi)屬阿仙奴放棄將，落場冇面俾；其中尼奴防守高空波往往甩漏不少，易被兵工廠死球制服，客勝可早捧。 相關連結：香港賽馬會網頁 - 足球資訊 - 賽前分析