英超｜阿仙奴「劫富」誓保榜首

國際賽前升上榜首的「兵工廠」阿仙奴，今輪英超安排在周六尾場登場，作客富咸合演倫敦打吡。富咸縱有「窄場」之利，以大軍實力及近況輸蝕，相信難以抵擋對手包括死球的全方位進攻，客勝早捧。(球賽編號FB7622，10月19日00:30開賽)

阿仙奴上仗聯賽雖有隊長馬田奧迪加特(Odegarrd)撞傷膝部，今季第3次在上半場退下火線；但球隊由迪格蘭賴斯(Rice)打開缺口，星級翼鋒布卡約沙卡(Saka)下半場12碼「埋齋」，輕鬆2比0打敗韋斯咸，勝出倫敦打吡，並以1分力壓聯賽連敗的利物浦，今季首升榜首，被捧成奪標大熱。