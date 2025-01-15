英超｜阿仙奴「細」拔刺 北倫敦打吡各有隱憂

突陷危機的「兵工廠」阿仙奴，今夜又要在酋長球場的英超快車檔期，迎戰北倫打吡宿敵熱刺。兩軍同樣在英足盃經歷120分鐘激戰，今場行軍速度未必可全場飛快；估計佔地利兼對賽格食格的阿仙奴，仍會稍佔上風，但主勝忌捧得太熱，寧取足智彩入球中位數[3.5]球細盤，分頭更佳。(球賽編號FB6137，1月16日04:00開賽)
阿仙奴連同上仗英足盃跟曼聯激戰120分鐘，再射輸12碼後，近3場不勝只入2球；球隊之前出現在防線的傷兵潮，蔓延至前線。「星中之星」布卡約沙卡接受手術後長休，固然是最重大打擊；連新星尼華尼利(Nwaneri)及難得回勇的加比爾捷西斯排隊進入傷兵營，重擊球隊邊路攻勢。過氣借兵史達寧或入球啞火的李安度杜沙特今場或升正，而上仗失機頻頻兼被指「插水」博12碼的夏維斯仍要掛帥，球隊火力令人擔心。
當然爛船也有三斤釘，何況兵工廠季內英超主場6勝3和不敗只失6球，只要有加比爾馬加希斯、威廉沙列巴為門將大衛拉耶作屏障，等閒之輩不易攻入。何況中場仍有「奧隊」奧迪加特壓陣，悍將湯馬士柏迪及迪格蘭賴斯上仗只後備出場；加上近5次英超對熱刺，錄得4勝1和佳績，今場仍可穩中求勝。
熱刺新門將對辦
對手熱刺在聯賽成績低迷，對上4戰只得1分排中下游；球隊冬窗急忙班兵，羅致布拉格維拉維亞的21歲捷克國家隊門將堅斯基(Kinsky)。此子為新東家上陣兩次、分別英聯盃鬥「一哥」利物浦及英足盃鬥非聯賽的譚禾夫，皆保持不失；當然今場是北倫敦打吡戰大場面，此子會否怯場，成為球隊要打破近年對賽不勝宿命的關鍵之一。
熱刺首循環主場被對手中堅加比爾馬加希斯助攻得手，0比1受挫；球隊計近5場英超3場敗仗中，入球全食白果。剛宣布續約的孫興民，季內入球能力已大減，今場聯同古路施夫斯基、比蘭莊臣及中鋒蘇蘭基，尚可靠突擊攻堅博偷雞，今場形勢會緊湊，可先取「入球」細。相關連結：香港賽馬會網頁