英超｜阿仙奴「細」拔刺 北倫敦打吡各有隱憂

突陷危機的「兵工廠」阿仙奴，今夜又要在酋長球場的英超快車檔期，迎戰北倫打吡宿敵熱刺。兩軍同樣在英足盃經歷120分鐘激戰，今場行軍速度未必可全場飛快；估計佔地利兼對賽格食格的阿仙奴，仍會稍佔上風，但主勝忌捧得太熱，寧取足智彩入球中位數[3.5]球細盤，分頭更佳。(球賽編號FB6137，1月16日04:00開賽)

阿仙奴連同上仗英足盃跟曼聯激戰120分鐘，再射輸12碼後，近3場不勝只入2球；球隊之前出現在防線的傷兵潮，蔓延至前線。「星中之星」布卡約沙卡接受手術後長休，固然是最重大打擊；連新星尼華尼利(Nwaneri)及難得回勇的加比爾捷西斯排隊進入傷兵營，重擊球隊邊路攻勢。過氣借兵史達寧或入球啞火的李安度杜沙特今場或升正，而上仗失機頻頻兼被指「插水」博12碼的夏維斯仍要掛帥，球隊火力令人擔心。