英超｜雙紅會牌面強弱懸殊 利物浦勢剿曼聯

英超踏入2025年最強戲碼，將是周日深夜由榜首利物浦，主場迎戰愈踢愈沉的曼聯。利物浦目前戰力超強，為保持在前領絕大優勢，不會留手，今場更有力在「雙紅會」取得大捷。(球賽編號FB5815，1月6日0:30開賽)
雖然阿仙奴剛戰揚威賓福特，重返次席，但仍然落後少賽1場的利物浦6分。事實上紅軍利物浦愈戰愈勇，連同上仗作客5比0大炒韋斯咸，近3戰英超全勝入14球。一眾鋒將腳風極順，其中未續約的埃及鋒將穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)，又交出1入球2助攻，2024年各項賽事累計取得29球23助攻，冠絕歐洲五大聯賽；不論配搭路易斯迪亞斯(Luis Diaz)、加普(Gakpo)、迪亞高祖達(Diego Jota)及達雲紐尼斯(Darwin Nunez)，火力一樣猛烈，今場遇上傳統宿敵，必不留手。
紅軍勢頭大好，沙拿表示暫時不再公開提及續約事宜，並指希望球隊封王英超，自己會是其中一分子。此子在首循環作客奧脫福時，已交出1入球2助攻，協助球隊3比0大勝。隊長中堅華基爾雲迪積克(Virgil van Dijk)，上仗賽後亦說暫不談爭標：「大家都知道每場都要傾盡全力求勝，休息數天後便要集中精神鬥曼聯，這是唯一所想，別無其他。」
B費烏加迪回歸中場
紅軍勢如虹，紅魔墮深淵。曼聯上仗聯賽主場吞紐卡素兩蛋後，是自1978年12月以來，首次聯賽主場3連敗兼是自2015年5月以來，首次聯賽3連敗兼一球不入。球隊完成半程英超只得22分排中下游，亦是該隊在英超史上新低；新帥艾摩廉(Amorim)叫球迷有心理準備，紅魔有護級的可能。
堅持踢「3-4-3」陣式的艾摩廉，近期場場用不同攻擊組合；但今場獲中前場兩大主力、烏拉圭防中文路爾烏加迪(Manuel Ugarte)及攻中隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)，停賽1場後復出，相信又會變陣，實力已算相當完整。只是客軍由轉身慢、腳法平平的哈利馬古尼(Harry Miguire)領軍的3人防線；遇上全英超火力最強的利物浦，在晏菲路球場擺下擂台，恐怕只求輸少當贏。相關連結：香港賽馬會網頁