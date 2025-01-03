英超｜雙紅會牌面強弱懸殊 利物浦勢剿曼聯

英超踏入2025年最強戲碼，將是周日深夜由榜首利物浦，主場迎戰愈踢愈沉的曼聯。利物浦目前戰力超強，為保持在前領絕大優勢，不會留手，今場更有力在「雙紅會」取得大捷。(球賽編號FB5815，1月6日0:30開賽)

雖然阿仙奴剛戰揚威賓福特，重返次席，但仍然落後少賽1場的利物浦6分。事實上紅軍利物浦愈戰愈勇，連同上仗作客5比0大炒韋斯咸，近3戰英超全勝入14球。一眾鋒將腳風極順，其中未續約的埃及鋒將穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)，又交出1入球2助攻，2024年各項賽事累計取得29球23助攻，冠絕歐洲五大聯賽；不論配搭路易斯迪亞斯(Luis Diaz)、加普(Gakpo)、迪亞高祖達(Diego Jota)及達雲紐尼斯(Darwin Nunez)，火力一樣猛烈，今場遇上傳統宿敵，必不留手。