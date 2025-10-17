英超｜雙紅會 利物浦主場降「魔」格

英超本輪重頭戲，安排在周日晚上演雙紅會，由國際賽前3連敗的利物浦，迎戰新勝反彈的曼聯；預計季內在晏菲路主場全勝的紅軍，有力以攻為守，降「魔」反彈。(球賽編號FB7627，10月19日23:30開賽)

今夏單計支出花掉4億英鎊(41.5億港元)擴軍的英超衛冕盟主利物浦，開局大順，各項賽事7連勝兼在英超放領；但球隊一下子由「絕殺王」，變成被絕殺對象，英超接連被兩支倫敦球會水晶宮及車路士補時入波擊潰，歐聯作客「地獄球場」加拉塔沙雷亦輸0比1，國際賽前3場作客全敗。