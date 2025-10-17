英超｜雙紅會 利物浦主場降「魔」格

英超本輪重頭戲，安排在周日晚上演雙紅會，由國際賽前3連敗的利物浦，迎戰新勝反彈的曼聯；預計季內在晏菲路主場全勝的紅軍，有力以攻為守，降「魔」反彈。(球賽編號FB7627，10月19日23:30開賽)
今夏單計支出花掉4億英鎊(41.5億港元)擴軍的英超衛冕盟主利物浦，開局大順，各項賽事7連勝兼在英超放領；但球隊一下子由「絕殺王」，變成被絕殺對象，英超接連被兩支倫敦球會水晶宮及車路士補時入波擊潰，歐聯作客「地獄球場」加拉塔沙雷亦輸0比1，國際賽前3場作客全敗。
利物浦防守大跌watt
紅軍滑落理由不少，鋼門艾利臣比加(Alisson Becker)養傷、法國中堅伊巴希馬干拿迪(Ibrahima Konate)場上漫不經心，中場阿歷斯麥亞里士打(Alex Mac Allister)及「法老」穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)，水準下跌；加上兩大重磅新兵、中場科利安華迪斯(Wirtz)及中鋒阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)未證身價。
可幸透過國際賽期，紅軍眾主力得到回氣機會，包括阿歷斯麥亞里士打及穆罕默德沙拿分別為阿根廷及埃及入波。主帥史洛治(Slot)今場或擺大頭進攻，讓伊傑迪基(Ekitike)、伊沙克及沙拿組三叉戟攻堅；球隊季初在晏菲路各項賽事計5戰全勝，阿仙奴及馬德里體育會亦是手下敗將，今場遇上飄忽不定的曼聯，主場可秤高一線。
曼聯新門將考牌戰
不用出戰歐洲賽的紅魔，近期勝負梅花間竹，3後衛陣式飽受抨擊，主帥艾摩廉(Amorim)仍然照用，2億英鎊組成的新三箭頭仍未夾熟。球隊國際賽前主場2比0打敗升班馬新特蘭，亮點是新比利時門將辛尼拉文斯(Senne Lammens)「地標戰」不失球。
紅軍主場強，紅魔作客弱，開季4戰法定時間2和2負，延續上季季尾差勁走勢；對上兩場作客鬥曼城及賓福特各失3球，只怕新龍連同面前的3中堅，今場難擋紅軍眾鋒全方位進襲。
