英超｜雲佬正式領軍 李城主攻「大」鬥鎚仔

由曼聯看守領隊，轉眼間加盟李斯特城，「狐狸」新帥雲尼斯達萊揚言，要仿效替球會升班的功勳主帥馬利斯卡，主攻為新東家救亡；球隊今晚在英超周中快車期迎戰「鎚仔幫」韋斯咸，必定搏盡跟對手搶3分，一場入球大戰即將爆發。(球賽編號FB4755，12月4日04:15開賽)

已跟「狐狸」簽約3年的雲佬，上仗在球隊聯賽作客賓福特時，跟泰國班主在看台觀戰，目睹翼鋒保拿洛迪先開紀錄；可惜之後兵敗如山倒，輸1比4而回，聯賽又3連敗失9球，13戰只得10分，距離降班區域球隊只多1分。球隊該仗由看守領隊賓戴臣領軍，排出保守的5人防線，仍招致大敗。