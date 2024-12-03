英超｜雲佬正式領軍 李城主攻「大」鬥鎚仔

由曼聯看守領隊，轉眼間加盟李斯特城，「狐狸」新帥雲尼斯達萊揚言，要仿效替球會升班的功勳主帥馬利斯卡，主攻為新東家救亡；球隊今晚在英超周中快車期迎戰「鎚仔幫」韋斯咸，必定搏盡跟對手搶3分，一場入球大戰即將爆發。(球賽編號FB4755，12月4日04:15開賽)
已跟「狐狸」簽約3年的雲佬，上仗在球隊聯賽作客賓福特時，跟泰國班主在看台觀戰，目睹翼鋒保拿洛迪先開紀錄；可惜之後兵敗如山倒，輸1比4而回，聯賽又3連敗失9球，13戰只得10分，距離降班區域球隊只多1分。球隊該仗由看守領隊賓戴臣領軍，排出保守的5人防線，仍招致大敗。
新雷斯「計時炸彈」成弱點
「雲佬」今夜在主場王權球場首度領軍，賽前揚言要效法帶領球會回升英超、現任車路士領隊馬利斯卡，主攻爭勝；預計上仗被貶後備的翼鋒馬維迪迪、新人艾簡路斯及箭頭達卡，今場有機會受重用。只是球隊防守由「計時炸彈」菲斯領導，今場改跟傷愈的挪威老將維斯達加特扼守中路，無法令人安心，唯有以攻代守，搶分護級。
韋斯咸同樣防守不穩
對手「鎚仔幫」韋斯咸防守同樣是五十步笑百步，上仗聯賽主場竟在上半場已失5球，最終2比5不敵阿仙奴；近4場聯賽只嘗一勝，跌落中下游。主帥盧柏迪古上仗因停賽一樣要坐在看台觀戰，如坐針氈；今場帶兵作客，預料陣容改動不少，門將再重用艾路拿，防中艾臣奧馬艾利斯及古度洛迪古斯升正，加強掃蕩。
最可喜是加納翼鋒古達斯停賽5場，今場可以復出；球隊計上次作客2比0打敗實力不弱的紐卡素，尋回作客贏波信心。「兩帥」同樣要贏波振軍心，防守又同樣不可靠，今場足智彩入球中位數[2.5/3]球，先取「入球」大。相關連結：香港賽馬會網頁