英超｜韋斯咸爭連捷 獵「狐」機不失

剛戰爆冷勝出倫敦打吡的「鎚仔幫」韋斯咸，今夜難得返主場迎戰弱不禁風的「狐狸」李斯特城，有力爭取季內英超首次連捷，熱捧主勝。(球賽編號FB8139，2月28日04:00開賽) 韋斯咸上仗聯賽作客爭標分子阿仙奴，在一致被淡下，憑上半場難得的一次突擊，由翼衛雲比沙卡傳中予首席射手查洛保雲近門建功，就此全取3分。上月接手的領隊樸達錄得上任以來，韋斯咸聯賽第2場勝仗。速度型的查洛保雲及古達斯推前攻堅，突擊奏效，部署成功；從白禮頓借得的愛爾蘭高大箭頭艾雲費格遜，在今場客隊中路防守長期不穩下，或是一路攻擊奇兵。

韋斯咸周末無比賽 對於今場面對深陷降班危機的「狐狸」，樸達賽前記招說：「每場英超錯綜複雜及難打，對手總有一些值得爭奪的事情，要證明自己及有實力跟你抗衡，這正是期望扭轉目前情況的李斯特城，所以必須對我們的對手保持尊重及謙卑的態度。」「鎚仔幫」開季以來，從未能在聯賽錄得連勝，今夜當然是大好良機，以證明在新帥麾下可以保持穩定演出；何況球隊已因早前在英足盃出局，緊接周末沒有賽事，今夜可全力爭勝，提升現時的下游排名。

李斯特城近期聯賽陣容變化不大，或者中途入主的主帥雲尼斯達萊已變無可變；球隊上仗主場吞賓福特4蛋一役，只要對手在前場施壓，一對中堅菲斯及奧高利又會「自爆」，球隊創下英超連續6場主場全敗兼一球不入的劣績。38歲箭頭占美華迪英雄遲暮，近10場聯賽只入1球，球隊攻守全無賣點。

李斯特城近7場聯賽失球多 主帥「雲佬」強調他跟球會的合約不是5個月，並指雙方合作仍有將來，並說：「我到來時已知道挑戰所在及有幾艱難，但己隊仍會力爭向上；或許跌蕩，但會振作再來。」不過李城計近7場聯賽1勝6負，平均每場失3球，今場作客鬥新勝的鎚仔幫，難言博反彈的信心。相關連結：香港賽馬會網頁