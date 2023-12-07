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波經
2023-12-07 04:29:57
日報

英超｜韋斯咸訪熱刺「大」激鬥 鬥強隊例入球騷

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熱刺

熱刺進攻足球悅目，但防守仍要時間改善。

熱刺

熱刺進攻足球悅目，但防守仍要時間改善。

英超馬不停蹄，香港今晚深夜上演倫敦打吡大戰，熱刺主場迎擊韋斯咸。熱刺踢法勇悍弄得傷兵滿營，戰績直線插水，防線更弱不禁風；對手韋斯咸季內鬥強隊例無悶場，足智彩開出入球大細中位數[3球/3.5]球，照捧入球「大」！(球賽編號FB9270，12月8日04:15開賽)

孫興民 熱刺

孫興民腳風順。

熱刺今場好消息是阿根廷中堅基斯甸羅美路(Cristian Romero)停賽3場後復出，毋須再以一對二閘賓戴維斯(Ben Davies)與艾馬遜(Emerson Royal)扼守中路；但隊內傷兵仍是一大籮，當中影響最大的當然是缺少高速中堅雲迪尹(Micky van de Ven)。球隊早前才經歷英超3連敗，到上仗硬撼曼城，再次展現出永不放棄的精神，最終憑翼鋒古路施夫斯基(Dejan Kulusevski)完場前建功，作客3比3逼和強敵，但這支北倫敦球隊累計近4輪英超只得1分勁失11球，卻是不爭的事實。

韋斯咸

韋斯咸今季穩打穩扎，莫耶斯帥位穩固。

古達斯 韋斯咸

古達斯

保雲串演韋斯咸前鋒

對手「槌仔幫」韋斯咸，近期雖有「大隻佬」米查利安東尼奧(Michail Antonio)養傷，但改以快馬查洛保雲(Jarrod Bowen)串演中鋒，配合射術精湛的古達斯(Mohammed Kudus)、頭槌王湯馬士蘇錫克(Tomas Soucek)及中場派牌重心盧卡斯柏基達(Lucas Paqueta)作後上支援，表現依舊穩打穩扎。

韋斯咸開季14場英超，就只曾出現1次0入球、1次0失球；最要留意是他們季內遇強隊不論輸贏，包括鬥車路士、白禮頓、曼城、利物浦、紐卡素與阿士東維拉，上述6場的「總入球」最少4球。今晚倫敦打吡，兩隊隨時駁火，合演入球騷。

查洛保雲 韋斯咸

查洛保雲表現不俗。

蘇錫克 韋斯咸

蘇錫克有後上入球能力。

愛華頓攻力弱 紐卡素傷兵多

同晚另一場，愛華頓主場對紐卡素。「拖肥」上仗雖以1球險勝諾定咸森林，但賽事水準頗低之餘，就連該仗頂替卡維特利雲(Dominic Calvert-Lewin)的中鋒比圖比東卡(Beto Betuncal)，今場都要養傷；以球隊季內主場7戰聯賽僅入5球的疲弱攻力，今場遇實力分子又會以守為攻。

對手紐卡素更慘，上仗火併拚曼聯，再有門將尼克普比(Nick Pope)、入球功臣安東尼哥頓(Anthony Gordan)受傷。隊內後備席廂已無甚精兵可用，「副選龍」杜巴卡未來日子要當重任；加上該隊之後尚要硬撼熱刺及歐聯的AC米蘭，今晚出訪守強於攻的愛華頓，相信雙方都少入球。(球賽編號FB9272，12月8日03:30開賽)

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