英超｜鬥包尾修咸頓求反彈 車路士強攻博「大」

車路士雖然跌入低潮，但仍有力爭逐前列位置，搶來屆歐戰席位；喜見上仗敗走阿士東維拉已有起色，寄望射手高爾彭馬重新振作，今夜英超快車面對不設防的修咸頓，主隊採全攻型求反彈，入球「大」盤更值博。(球賽編號FB8090，2月26日04:15開賽)

目前英超第4位的曼城跟第10位的富咸只差5分，爭逐歐戰席位勢成季尾焦點。其中車路士上半季走勢以為是爭霸分子，但自踏入去年12月中旬，走勢大幅下滑；對上10場聯賽只靠主場贏狼隊及韋斯咸，僅錄得兩勝並跌至第7位。「藍戰士」盛勢短暫，部分好手已在冬窗離開，又有不少傷兵；其中箭頭尼高拉斯積遜及快馬馬度基缺陣影響不小。