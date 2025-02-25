英超｜鬥包尾修咸頓求反彈 車路士強攻博「大」

車路士雖然跌入低潮，但仍有力爭逐前列位置，搶來屆歐戰席位；喜見上仗敗走阿士東維拉已有起色，寄望射手高爾彭馬重新振作，今夜英超快車面對不設防的修咸頓，主隊採全攻型求反彈，入球「大」盤更值博。(球賽編號FB8090，2月26日04:15開賽)
目前英超第4位的曼城跟第10位的富咸只差5分，爭逐歐戰席位勢成季尾焦點。其中車路士上半季走勢以為是爭霸分子，但自踏入去年12月中旬，走勢大幅下滑；對上10場聯賽只靠主場贏狼隊及韋斯咸，僅錄得兩勝並跌至第7位。「藍戰士」盛勢短暫，部分好手已在冬窗離開，又有不少傷兵；其中箭頭尼高拉斯積遜及快馬馬度基缺陣影響不小。
車路士門將仍不穩
球隊上仗聯賽作客阿士東維拉，因門將菲利普佐真遜完場前接波甩手，反輸1比2而回，但表現比前大有起色。隊長翼衛列斯占士該仗賽前透露，一眾球員早前一起外出作私人聚會，用以提升士氣，並表示球員會團結一起。球隊中堅杜利奧查洛巴上仗一早傷出，今場缺陣；加上門將一環不穩，始終令人不安心，但慶幸前線仍有星級前鋒高爾彭馬領銜，配合柏度尼圖及查頓辛祖攻堅，面對全英超守力最差的修咸頓，應是一顯身價的時候。
修咸頓僅得9分護級勢危
修咸頓上仗在南部打吡，主場吞白禮頓4蛋，26戰只得9分失61球包尾，亦是全英超守力最差球隊，來季回降英冠幾成定局。球隊前線縱有新星迪比寧，又有前英格蘭國腳藍斯達爾把守大門；奈何中路防守長期不濟，主力碧拿歷克上仗一早傷出，要守也難。但要留意球隊對上一仗聯賽作客2比1打敗葉士域治，已連續4場聯賽作客入波共5球，作客表現勝主場；今夜面對甩漏亦多的車路士防線，博開入球騷更合。相關連結：香港賽馬會網頁