英超｜默郡打吡 英超補賽 愛華頓細守利物浦

英超「一哥」利物浦，英足盃出局後，又要齊集精兵，出戰今晚深夜的英超補賽，作客鬥同市宿敵「拖肥」愛華頓。拖肥自從由老帥莫耶斯(Moyes)回巢救亡後，聯賽戰績急升；今場決不輕易讓紅軍贏波而回。默西塞德郡打吡戰近年入球不多，先博入球中位數[2.5/3]球，「細」盤正路。(球賽編號FB7386，2月13日03:30開賽)

曾帶領愛華頓超過11年的莫耶斯，兜兜轉轉11年多之後，上月回巢為「拖肥」救亡，誓要保住英超一席位，下季搬入新球場。老帥魅力不凡，功力深厚，近3場聯賽接連殺敗熱刺、白禮頓及李斯特城後；現時「拖肥」護級壓力大減，但23戰只得26分，未敢鬆懈，借勢必望再上。