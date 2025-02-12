英超｜默郡打吡 英超補賽 愛華頓細守利物浦

英超「一哥」利物浦，英足盃出局後，又要齊集精兵，出戰今晚深夜的英超補賽，作客鬥同市宿敵「拖肥」愛華頓。拖肥自從由老帥莫耶斯(Moyes)回巢救亡後，聯賽戰績急升；今場決不輕易讓紅軍贏波而回。默西塞德郡打吡戰近年入球不多，先博入球中位數[2.5/3]球，「細」盤正路。(球賽編號FB7386，2月13日03:30開賽)
曾帶領愛華頓超過11年的莫耶斯，兜兜轉轉11年多之後，上月回巢為「拖肥」救亡，誓要保住英超一席位，下季搬入新球場。老帥魅力不凡，功力深厚，近3場聯賽接連殺敗熱刺、白禮頓及李斯特城後；現時「拖肥」護級壓力大減，但23戰只得26分，未敢鬆懈，借勢必望再上。
球隊剛戰英足盃第4圈主場0比2不敵般尼茅夫，排出陣容頗強，但志不在此，不足為辱；亮點是從巴甲法林明高借得的阿根廷中場、前修咸頓好波之卡路士艾卡拉斯(Carlos Alcaraz)，為新東家首度後備出場踢了約半小時，賽後受到隊友巴夫韋迪(Branthwaite)讚賞，今場默郡打吡會是一路奇兵。
莫耶斯激活比圖
不受前帥戴治(Dyche)重用的貴價守將積克奧拜恩(Jake O’Brien)，近期在愛華頓3連勝中企穩右閘一職；加上以往把握力平平的箭頭比圖比東卡(Beto)，代替受傷的卡維特利雲(Calvert-Lewin)掛帥，在早前大炒李斯特城已入2球，今場領軍打突擊，紅軍守將未可輕視。
利物浦足總盃出局後收拾心情
對手利物浦英足盃不敵英冠包尾的普利茅夫出局，即要收拾心情，迎接本月聯賽連場大戰。紅軍大部分主力上仗未有隨隊南下踢盃賽，擺明留力今場搏殺；包括上仗聯賽入2球的王牌射手穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)，今場必受對手嚴防，且看這位埃及猛將能否打破近兩季聯賽作客愛華頓，皆踢足全場食白果，兼助紅軍今夜取得歷來鬥愛華頓第100場聯賽勝仗。
兩軍近5次交手，利物浦錄得3勝1和1負，但每場「總入球」全部不多於2球；既然拖肥氣勢回來，配合主場之利及英格蘭鋼門比克福特(Pickford)的穩健把關，今場攻防戰入球不會多，先取「入球」細安心。相關連結：香港賽馬會網頁