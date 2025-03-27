英足盃｜富咸水晶宮「細」勢力敵爭闖4強

今屆英足盃不設重賽，8強在本周六、日捉對厮殺，尚存唯一低組別球隊是周日主場迎戰阿士東維拉的英冠普雷斯頓。周六頭場，富咸及水晶宮史上從未嘗染指英足盃，富咸自對上3圈英足盃先後淘汰屈福特、韋根及上圈靠門將賓特尼奴在互射12碼兩次成功撲救，助球隊作客踢走曼聯，打入8強。

國際賽後回來，英超讓路，由英足盃8強主打，頭場安排周六上演倫敦打吡，由富咸迎戰水晶宮；兩隊實力、聯賽成績接近，今場勝負難測，預料法定時間入球不會多。(3月29日20:15開賽)

主帥馬高施華相當重視英足盃，今場仍會強陣出擊，只是箭頭未定用上圈擔正的洛迪高梅尼斯，或者剛為墨西哥在盃賽封王的魯爾占美尼斯。球隊近期主場表現反覆，對上4仗在地頭出擊，3次「總入球」最多只是2球，入少失少。

馬迪達戴「鬼面罩」復出

對手水晶宮對上3圈全遇低組別球隊，只共失1球下全勝過關；只是王牌前鋒桑馬迪達上圈被對手門將凶狠出迎起飛腳，踢中耳部要縫25針，據報今場有機會戴上面罩復出掛帥。

球隊已在各項正式賽事4連勝，但要爭上前列機會比富咸細，目標指向英足盃取歐霸席位似更實際；大軍早前趁有約3星期空檔，往西班牙度假勝地馬貝拉集訓叉電，而球隊自從去年尾起，各項正式賽事作客6仗不失一球，防守由英格蘭國腳馬克古希領導，令人最安心。