英足盃｜曼聯曼城爆三冠王爭霸戰 決賽首演曼市打吡

曼市雙雄首演英足盃決賽，大戰將於香港時間明晚於溫布萊球場上演(03/06 22:00)。今季先捧英聯盃的「紅魔」曼聯，力爭國內盃賽雙冠之餘，仍望「獨霸武林」；阻止同市宿敵、「藍月」曼城，成為自1999年紅魔傳奇領隊費格遜帶隊後，史上第2個英國球壇三冠王；而應屆英超盟主曼城，主帥哥迪奧拿當然會精銳盡出，誓闖過此三冠王「二關」。
曼城季尾打出英超12連勝得以封王外，在歐聯殺入決賽鬥國際米蘭；只須全勝季尾餘下兩仗，便可成為第10支歐洲球會奪取「三冠王」殊榮，兼在國內與曼聯平起平坐。紅魔面對鄰市宿敵，亦不會留手，誓當攔路虎；1999年曼聯三冠王功臣門將舒米高及後衛加里尼維利，在球隊今屆4強以互射12碼淘汰白禮頓後亦異口同聲說：「現在有機會可以阻止他們(曼城三冠王)。」
論往績，12屆盟主曼聯(僅次於14度封王的阿仙奴)，比只贏6屆的曼城多出一倍；今屆英超對賽亦各勝一仗，未分高下，但紅魔在今屆英超落後宿敵多達14分只排第3，全季聯賽少入36球，鋒力遠不及藍月。賽前除有箭頭安東尼馬迪爾因上仗勇戰肌肉撕裂，今場肯定缺陣外，翼鋒安東尼馬菲奧亦未必能趕及傷愈復出，紅魔要靠射手拉舒福特、攻中般奴費南迪斯及「金手套」門將迪基亞，支撐大局。
迪布尼夏蘭特叉足電搶盃
曼城上次於2019年捧走英足盃兼是英超雙料盟主，球隊今季季尾在大局已定下，大量輪換出場陣容，全力將目標放在餘下兩大盃賽決賽。英超煞科戰敗走賓福特時，未有列入出場名單的攻中奇雲迪布尼、翼鋒基亞利殊、中堅艾簡治及魯賓戴亞斯應可復出；當然該仗長坐在後備席的當紅英超神射手艾寧夏蘭特，已養精蓄銳，繼續搶入球，跟在今屆英足盃同樣曾一戰入3球的馬列斯，強攻對手防線，望助藍月過第二關。