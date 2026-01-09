英足盃｜森林食得「咸」

英超球隊，加入英足盃第3圈戰團，其中剛在護級大戰驚險勝出的諾定咸森林，先在今晚深夜作客英冠域斯咸；雙方實力有一定差距，森林就算今場盡遣副選兵上陣，仍可熱捧客勝。(球賽編號FB1903，1月10日03:30開賽)

森林今季表現大跌，季初兩度易帥，聯賽跨年4連敗更跌至下游；可幸剛戰英超作客韋斯咸，憑完場前攻入一記12碼，驚險反勝2比1，目前仍排尾四但距降班區的韋斯咸多出7分，暫時可鬆一口氣。

球隊季前為爭取在歐霸打出名堂，簽入不少好手，6戰分組賽只嘗1敗，其中作客3戰分別賽和西甲貝迪斯及奧甲格拉茨後，打敗荷甲烏德勒支；今場盃賽將作輪換，門將素斯(Sels)、中堅摩拉圖(Morato)、中場杜格拉斯雷斯(Douglas Luiz)，前鋒艾禾尼爾(Awoniyi)及卡利穆恩度(Kalimuendo)擔正，正選大軍仍然經驗及實力兼備。球隊上屆英足盃戰至四強才不敵曼城，承接周中勝出護級戰的氣勢，今場盃賽仍會躍躍欲試。