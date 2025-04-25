英足盃｜森林「細」守藍月 爭闖

兩支英超前列球隊曼城及諾定咸森林，周日深夜在溫布萊的英足盃準決賽，矚目對決。兩軍比賽風格截然不同，森林季內已曾在聯賽「悶死」藍月；今場盃賽大賽會照辦煮碗，以守為攻，「入球」細盤可取。(球賽編號FB0865，4月27日23:30開賽)
森林上屆被扣4分排尾四4，護級成功；今屆大變身，暫時排第4，比第3位的曼城少1分及少賽1場，大有機會自1995/96年，再嘗參加歐戰的滋味。森林上仗聯賽2比1打敗主場的熱刺，全場控球比率只有三成，今屆據統計平均控球比率只有39.3%；但踢法簡單實際效率高，兩翼赫臣奧杜爾(Hudson-Odoi)及安東尼艾蘭加(Anthony Elanga)，配合「老來嬌」中鋒基斯活特(Chris Wood)，已是入球保證。
森林門神穩健
森林今季旺氣亦帶到英足盃。森林對上一次英足盃的佳績已是1990/91入決賽，今季對上3圈全以互射12碼淘汰英甲埃克塞特、英超葉士域治及白禮頓；球隊上月在英超主場鬥曼城同樣居下風，但憑赫臣奧杜爾尾段突擊得手，贏1比0。比利時門將沙斯(Sels)表現穩健，今場亦不易被攻入。
馬莫殊掛帥稱職
藍月聯賽衛冕失敗，歐聯又早出局，可幸新兵季尾漸融入，不少主力回復健康，受挫森林後7戰5勝2和不敗。首席射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)因傷提早收咧，但新兵奧馬馬莫殊(Omar Marmoush)掛帥稱職；只是進攻少了一位高大中鋒，主帥哥迪奧拿(Guardiola)會以中場攻兵在比賽中輪流踢「偽9號」，製造埋門威脅。
該隊是英足盃近年最成功球隊，對上7屆皆入4強，上兩屆更奪一冠一亞；大賽經驗豐富，在中立場溫布萊出擊，仍可秤高一線，只是森林不易伐，今場矛盾之爭，預料入球不會多。
水晶宮鬥維拉望演入球騷
明晚先上演另一場4強戰，水晶宮對阿士東維拉。兩隊對上4圈全勝同共入9球；水晶宮突擊有把握，維拉勝在炮手多調動靈活，加上兩軍對上5次對賽「總入球」最少開3球，今場可博入球騷。(球賽編號FB0864，4月27日00:15開賽)
相關連結：香港賽馬會網頁