英足盃｜森林「細」守藍月 爭闖

兩支英超前列球隊曼城及諾定咸森林，周日深夜在溫布萊的英足盃準決賽，矚目對決。兩軍比賽風格截然不同，森林季內已曾在聯賽「悶死」藍月；今場盃賽大賽會照辦煮碗，以守為攻，「入球」細盤可取。(球賽編號FB0865，4月27日23:30開賽)

森林上屆被扣4分排尾四4，護級成功；今屆大變身，暫時排第4，比第3位的曼城少1分及少賽1場，大有機會自1995/96年，再嘗參加歐戰的滋味。森林上仗聯賽2比1打敗主場的熱刺，全場控球比率只有三成，今屆據統計平均控球比率只有39.3%；但踢法簡單實際效率高，兩翼赫臣奧杜爾(Hudson-Odoi)及安東尼艾蘭加(Anthony Elanga)，配合「老來嬌」中鋒基斯活特(Chris Wood)，已是入球保證。