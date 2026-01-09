英足盃｜第3圈重頭戲 曼聯主場勢捕「海鷗」

紅魔忠臣，原U18教練費查(Fletcher)周中臨危受命，出任看守領隊作客鬥般尼，並改踢「4-2-3-1」陣式。傷愈隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)重回攻中位置，最大得益相信是季初高價來投後表現不似預期的箭頭班捷文施斯高(Benjamin Sesko)。這位斯洛文尼亞前鋒在得到側擊支援下，個人連入2球一度反先對手，個人將今屆英超入球增至4球；只可惜球隊全場30次射門10次中框下，未能有更多入球之餘，被對手逼和2比2，聯賽因得失球差不及紐卡素，跌至第7位。

費查強陣爭首勝

獲得般奴及翼鋒柏德列多古(Patrick Dorgu)交出助攻的施斯高，賽後獲費查大讚：「繼續相信自己及跑動，希望進攻組織開始入局，對他來說是正面的一夜。」曼聯貴為13屆英足盃盟主，兼對上三屆兩度入決賽並在前屆奪冠；加上今季不用出戰歐洲賽，今場仍會領軍的費查繼續擺強陣出擊，傷愈的攻中美臣蒙特(Mason Mount)、防中明奈(Mainoo)又隨時可以出場搏殺，有力繼聯賽首循環主場4比2勝白禮頓後，在法定時間淘汰對手。

海鷗自從2017/18年升上英超後，只曾兩度闖入四強，史上只有1983年贏得一次亞軍。球隊周中英超同樣失分，但憑翼鋒三笘薰妙射，作客1比1逼和全場失機頻頻的曼城，表現已盡所能，聯賽徘徊中游。