英足盃｜般茅主場「細」擋藍月 爭闖4強

英足盃爭霸要角「藍月」曼城，在周日半準決賽作客黑馬分子般尼茅夫，要法定時間贏波，繼續向該隊季內唯一可爭重要錦標進發，看來不易；今場預料形勢緊湊，入球不會多。(球賽編號FB9470，3月30日23:30開賽)
英足盃8強，除阿士東維拉及曼城在這項悠久的盃賽的戰績較佳；其餘6隊計，要數算至諾定咸森林在1959年曾封王。擂足躉曼城近年在英足盃表現其實硬淨，對上6季必入4強，並奪得2冠1亞，包括上屆決賽1比2不敵曼聯。
只是今屆的藍月，大失水準，聯賽暫排第5，被榜首利物浦拋離22分，要保住前五出席來屆歐聯，季尾要加把勁；在歐聯賽場，則已在淘汰圈附加賽被西甲皇家馬德里「雙殺」，藍月季中大肆增兵，於事無補。
哥迪奧拿或盡遣小將
曼城在國際賽前戰績反覆，對上7戰只嘗兩勝，包括上圈英足盃主場3比1氣走英冠包尾的普利茅夫；作客勝負梅花間竹，火力平庸，近5戰作客只入5球，兩大箭頭艾寧夏蘭特及奧馬馬莫殊，在國際賽期間兩戰全部擔正，耗力不少。主帥哥迪奧拿英足盃習慣用不少新人擔正，翼衛歷高利維斯及歷高奧拉利；中堅域陀李捷士任中堅及攻中麥亞堤，今場南下出擊會是一場硬仗。
般尼茅夫或專心英超
般茅史上只有3次能成功打入英足盃8強，包括2020/21年球季0比3不敵修咸頓出局。球隊自從上季由西班牙人伊拉奧拿任主帥，戰績平穩；目前聯賽排第10，其實只落後曼城4分，仍可力爭歐戰席位。主力翼鋒奧亞達拉談及成功之道說：「秘密是我們擁有上季一樣的大軍，同一領隊，並一同成長。」
主隊前一圈作客2比0淘汰愛華頓，上一圈則返主場法定時間踢成1比1，靠互射12碼氣走狼隊。球隊盃賽會續排強陣出擊，前鋒用單箭頭法蘭斯高艾雲尼遜，但最強大是幾位後防主力，中堅甸侯辛、沙巴尼及勁爆左閘卻基斯，獨當一面，今場以守為攻，甚至有力法定時間保不敗，但可先取「入球」細盤。相關連結：香港賽馬會網頁