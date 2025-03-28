英足盃｜般茅主場「細」擋藍月 爭闖4強

英足盃爭霸要角「藍月」曼城，在周日半準決賽作客黑馬分子般尼茅夫，要法定時間贏波，繼續向該隊季內唯一可爭重要錦標進發，看來不易；今場預料形勢緊湊，入球不會多。(球賽編號FB9470，3月30日23:30開賽)

英足盃8強，除阿士東維拉及曼城在這項悠久的盃賽的戰績較佳；其餘6隊計，要數算至諾定咸森林在1959年曾封王。擂足躉曼城近年在英足盃表現其實硬淨，對上6季必入4強，並奪得2冠1亞，包括上屆決賽1比2不敵曼聯。

只是今屆的藍月，大失水準，聯賽暫排第5，被榜首利物浦拋離22分，要保住前五出席來屆歐聯，季尾要加把勁；在歐聯賽場，則已在淘汰圈附加賽被西甲皇家馬德里「雙殺」，藍月季中大肆增兵，於事無補。