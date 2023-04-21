英足盃4強戰 曼市雙雄分途出擊

曼市雙雄，英國足總盃4強分途出擊！英足盃連續兩天在溫布萊上演準決賽，殺入歐聯4強的曼城，先在香港時間周六晚鬥跟英冠二哥錫菲聯(22/04 23:45)，曼聯則在周日晚硬撼奇兵白禮頓(23/04 23:30)。
「藍月」曼城季尾強勢爭三冠王，剛作客安聯球場，艾寧夏蘭特攻入個人今屆球會第48球，助曼城兩回合贏4比1淘汰拜仁慕尼黑，連續3年打入歐聯4強。若曼城在季尾兩項盃賽皆打入決賽，今屆還要踢13場比賽。主帥哥迪奧拿說：「我們倦透，我不知己隊怎樣恢復過來鬥錫菲聯，周六會是艱難時刻。」中堅尼敦艾基在比賽中疑似拉傷鼠蹊傷出。
不過曼城兵源強大，而盲腸炎手術休息近一個月的鋒將菲爾科頓，剛戰已在後備席，中前場的馬列斯、加雲菲臘斯、祖利安艾華利斯及右閘基爾獲加，明晚在要打敗英冠錫菲聯，仍遊刃有餘，仍有力準備下周中英超榜首戰。
來季重頗大機會重返英超的錫菲聯，在今屆在16強踢走熱刺，近7仗6勝1負，隊中不乏富英超經驗球員，包括愛爾蘭守將艾根、挪威中場辛達貝治及老牌前鋒比利沙柏，配合首席射手伊尼文利戴耶，且看今場盃賽能夠爆大冷。
曼聯殘陣鬥白禮頓
另一場準決賽由今屆踢出彩虹的「海鷗」白禮頓，挑戰英足盃史上、捧盃次數第二多的曼聯(12次)。白禮頓現時除有機會在聯賽爭踢歐洲賽，若捧走英足盃亦是另一捷徑，該隊對上兩次鬥紅魔均獲勝，而曼聯歐霸剛作客激戰西維爾，休息不足、陣容不整下，要成為今屆國內盃賽雙冠王難度不低。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)