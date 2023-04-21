英足盃4強戰 曼市雙雄分途出擊

曼市雙雄，英國足總盃4強分途出擊！英足盃連續兩天在溫布萊上演準決賽，殺入歐聯4強的曼城，先在香港時間周六晚鬥跟英冠二哥錫菲聯(22/04 23:45)，曼聯則在周日晚硬撼奇兵白禮頓(23/04 23:30)。

「藍月」曼城季尾強勢爭三冠王，剛作客安聯球場，艾寧夏蘭特攻入個人今屆球會第48球，助曼城兩回合贏4比1淘汰拜仁慕尼黑，連續3年打入歐聯4強。若曼城在季尾兩項盃賽皆打入決賽，今屆還要踢13場比賽。主帥哥迪奧拿說：「我們倦透，我不知己隊怎樣恢復過來鬥錫菲聯，周六會是艱難時刻。」中堅尼敦艾基在比賽中疑似拉傷鼠蹊傷出。

不過曼城兵源強大，而盲腸炎手術休息近一個月的鋒將菲爾科頓，剛戰已在後備席，中前場的馬列斯、加雲菲臘斯、祖利安艾華利斯及右閘基爾獲加，明晚在要打敗英冠錫菲聯，仍遊刃有餘，仍有力準備下周中英超榜首戰。

