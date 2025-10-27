葡超｜兩王相遇 波圖襲摩里倫斯鬥「大」

葡超一向由三雄士砵亭、賓菲加及波圖壟斷，升班後對上兩屆聯賽只排第6及第10位的摩里倫斯，一向限米煮限飯；隊中擁有不少巴西外援，包括季前最重磅收購是從巴甲福塔雷薩青年軍，以100萬歐元(約900萬港元)簽得18歲翼鋒蘭達臣(Landerson)，但此子加盟後未嘗正選登場。

但摩里倫斯季初4戰葡超主場卻錄得主勝共入9球，雖然未遇過上提三強，但賽績突出難能可貴；其中上季才由俄超回歸葡超的30歲巴西前鋒古靴美舒天尼(Guilherme Schettine)攻入5球，當中4球在主場取得。再要留意是球隊上仗葡超作客國民隊，兩度領先下被追和，最終只因少踢1人才被反勝；踢法進取主場信心更足，硬撼波圖必求破近年對賽全敗魔咒。

波圖誓要及時反彈

波圖本輪前貴為「一哥」，聯賽8戰7勝1和入19球，只是剛在歐霸連輸兩記不必要的12碼，被英超諾定咸森林打敗，季初頭11戰10勝1和勁勢告終，必滿肚怨氣，誓要即時反彈保住聯賽優勢。