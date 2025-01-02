蘇超｜榜首打吡戰 些路迪勢挫格流

蘇格蘭超級聯賽今晚上演今輪全部6場賽事，最矚目當然是格拉斯哥流浪主場迎戰些路迪的「Old Firm Derby」。兩軍近年實力差距明顯拉遠，些路迪在榜首拋甩，「格流」更陷低潮，佔地利亦難擋對手進襲，客勝穩開。(球賽編號FB5765，1月2日23:00開賽)

些路迪近年獨大，已3度壓倒宿敵格流稱霸，相差分數亦不斷擴大。本季未過半程些路迪已領先格流14分，首循環大勝對手3比0，上月蘇聯盃決賽亦靠互射12碼封王。

些路迪入球分布平均，日將古橋亨梧、前田大然及旗手怜央外，尼古拉斯古恩、阿當伊達及卡林麥基哥亦能數糊；而由卡斯柏舒米高把關，在對上6場蘇超正保持606分鐘不失球。難怪主帥羅渣士上仗4比0大炒聖莊士東後說：「回看所有數據，今季將是些路迪史上其中一個傑出的球季。」