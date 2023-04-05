西班牙盃｜皇馬誓扭轉落後巴塞劣勢 為面子而戰買客勝

4月6日凌晨3時西班牙盃4強次回合上演國家打吡，巴塞隆拿主場迎皇家馬德里，首回合巴塞以一球取勝，次回合難得皇家馬德里客勝2.98倍，值得相信皇馬主帥安察洛堤。至於同日的法國足總盃4強南特鬥里昂，里昂今季整體令人失望，難予寄望，倒不如南特在聯賽留力踢好今場，晉級隊伍信南特2.12倍。
巴塞隆拿 對 皇家馬德里（球賽編號：FB9569，4月6日凌晨3︰00開賽）
南特 對 里昂（球賽編號：FB9588，4月6日凌晨3︰10開賽，NowTV639台直播）
巴塞今季三殺皇馬
哈維執教的巴塞隆拿今季逐漸步上正軌，同時皇家馬德里主將莫迪歷、卻奧斯活力減弱，連同西甲、西班牙超級盃、西班牙盃4強首回合，巴塞隆拿今季三殺皇馬。雖然今季成績巴塞完勝，但
難得皇家馬德里客勝2.98倍，值得相信皇馬主帥安察洛堤，唱反調反其道而行。事實上，一球上落並非無機會扭轉逆勢，可在晉級球隊小注皇家馬德里4.55倍。
巴塞隆拿 對 皇家馬德里賽前分析及數據
巴塞隆拿 對 皇家馬德里賠率
法國足總盃睇好南特晉級
法國足總盃4強南特鬥里昂。里昂今季雖有拿卡錫迪、杜利素及洛夫雲等舊將回歸，但整體表現令人失望。即使里昂去仗擊敗榜首巴黎聖日耳門，但仍在法甲只列第9，歐聯席位已漸行漸遠。南特列第14，護級壓力不大，反倒可以專心備戰今場法國足總盃4強，晉級隊伍信南特2.12倍。