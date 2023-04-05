西班牙盃｜皇馬誓扭轉落後巴塞劣勢 為面子而戰買客勝

巴塞隆拿在西甲領先皇家馬德里，在西班牙盃4強首回合亦以1球擊敗宿敵。（美聯社）

4月6日凌晨3時西班牙盃4強次回合上演國家打吡，巴塞隆拿主場迎皇家馬德里，首回合巴塞以一球取勝，次回合難得皇家馬德里客勝2.98倍，值得相信皇馬主帥安察洛堤。至於同日的法國足總盃4強南特鬥里昂，里昂今季整體令人失望，難予寄望，倒不如南特在聯賽留力踢好今場，晉級隊伍信南特2.12倍。

巴塞今季三殺皇馬

哈維執教的巴塞隆拿今季逐漸步上正軌，同時皇家馬德里主將莫迪歷、卻奧斯活力減弱，連同西甲、西班牙超級盃、西班牙盃4強首回合，巴塞隆拿今季三殺皇馬。雖然今季成績巴塞完勝，但

難得皇家馬德里客勝2.98倍，值得相信皇馬主帥安察洛堤，唱反調反其道而行。事實上，一球上落並非無機會扭轉逆勢，可在晉級球隊小注皇家馬德里4.55倍。