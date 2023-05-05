西班牙盃｜賓施馬率皇馬決戰奧沙辛拿

失意西甲聯賽的皇家馬德里，季尾要連奪兩盃，未來兩戰最為關鍵；明晚香港時間深夜，先在西班牙盃決賽鬥奧沙辛拿(07/05 04:00)，主帥安察諾堤必精銳盡出，務求第20度捧盃兼一嘗9年夙願！

剛在聯賽半力出擊，0比2不敵皇家蘇斯達的皇馬，聯賽跌至第3位，在餘下5輪賽事落後榜首巴塞隆拿14分，衛冕名存實亡；但皇馬季內已先後捧走歐超盃、世界冠軍球會盃，現仍有西班牙盃及歐聯兩大錦標「叫胡」。安帥賽前說：「我們近期在聯賽的發揮不穩及水平下滑，幸好仍有兩盃可爭，希望最後可幫助我們修正今個球季。」

皇馬在今屆西盃先後淘汰維拉利爾、馬德里體育會及巴塞隆拿，決賽在塞維利亞的中立場鬥聯賽中游分子奧沙辛拿，必被看高一線。球隊中場卡馬雲加與前鋒雲尼斯奧斯祖利亞，上仗聯賽停賽，今場可齊擔正。王牌射手賓施馬該戰聯賽未有隨軍，聯同復操的莫迪歷有望在決賽領軍，陣容強勁。賓施馬上月3度在連中三元，且看能否在個人5月首戰又再發威，助球會取得2013/14年後，首個西班牙盃，並為下周歐聯迎戰曼城壯聲威。

