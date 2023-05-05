西班牙盃｜賓施馬率皇馬決戰奧沙辛拿

失意西甲聯賽的皇家馬德里，季尾要連奪兩盃，未來兩戰最為關鍵；明晚香港時間深夜，先在西班牙盃決賽鬥奧沙辛拿(07/05 04:00)，主帥安察諾堤必精銳盡出，務求第20度捧盃兼一嘗9年夙願！
剛在聯賽半力出擊，0比2不敵皇家蘇斯達的皇馬，聯賽跌至第3位，在餘下5輪賽事落後榜首巴塞隆拿14分，衛冕名存實亡；但皇馬季內已先後捧走歐超盃、世界冠軍球會盃，現仍有西班牙盃及歐聯兩大錦標「叫胡」。安帥賽前說：「我們近期在聯賽的發揮不穩及水平下滑，幸好仍有兩盃可爭，希望最後可幫助我們修正今個球季。」
皇馬在今屆西盃先後淘汰維拉利爾、馬德里體育會及巴塞隆拿，決賽在塞維利亞的中立場鬥聯賽中游分子奧沙辛拿，必被看高一線。球隊中場卡馬雲加與前鋒雲尼斯奧斯祖利亞，上仗聯賽停賽，今場可齊擔正。王牌射手賓施馬該戰聯賽未有隨軍，聯同復操的莫迪歷有望在決賽領軍，陣容強勁。賓施馬上月3度在連中三元，且看能否在個人5月首戰又再發威，助球會取得2013/14年後，首個西班牙盃，並為下周歐聯迎戰曼城壯聲威。
奧沙主帥勉球員傾出所有
未捧過西班牙盃的奧沙辛拿，今屆晉級之路驚險，包括兩次戰至加時及一次互射12碼；上一圈兩回合計僅以2比1淘汰畢爾包。球隊上仗西甲1球受挫巴塞，2019年才帶領球隊升班的神奇主帥阿拿沙迪仍感滿意，為球員在防守上的努力感自豪，並提醒隊員要傾出所有，在今場盃賽決賽爭勝。主力中場蒙卡約拿上仗西甲停賽，今場可以復出擔正。相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)