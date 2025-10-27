西甲｜前列激鬥 貝迪斯無懼馬體會

西甲本輪壓軸在今晚深夜上演前列大戰，由同分的貝迪斯迎戰馬德里體育會。雖然客軍名氣較響，但經歷歐聯大敗，信心受挫，今場寧撐主隊貝迪斯坐和望贏。(球賽編號FB8498，10月28日04:00開賽) 馬體會一向視為西甲傳統三雄，名氣僅次於皇馬與巴塞兩大班霸，早前更曾在聯賽主場以5比2大炒「銀河艦隊」，盡顯實力。不過，這支由阿根廷名帥施蒙尼(Simeone)領導的球隊，今季客戰表現卻令人失望，聯賽客場4戰只得3和1負；歐聯作客連負兩大英超球隊，包括上周中造訪酋長球場吞阿仙奴4蛋，表現羞家。

剛戰敗走倫敦更是馬體會今季12場比賽錄得首場0入球賽事，鋒線過分倚靠射手祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)攻門，無論夥拍基沙文(Griezmann)或阿歷山大索洛夫(Alexander Sorloth)攻堅，表現一直反覆。主帥施蒙尼近期復操後提出要加強大軍進攻能力，但今場又要作客硬撼實力接近的對手，恐怕難有突破性演出。



施蒙尼

安東尼腳風順 另邊廂，與馬體會同為9戰16分的貝迪斯，上仗聯賽與另一黑馬分子維拉利爾打和2比2，近5場聯賽3勝2和不敗，狀態平穩。貝軍剛在歐霸作客亨克互交白卷，累計各項賽事連續8場不敗，比賽信心不俗。