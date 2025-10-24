西甲｜國家打吡 皇馬巴塞「大」激鬥

周日晚上演的西甲「國家打吡」皇家馬德里主場對巴塞隆拿，亦是榜首大戰，雙方近期同樣狀態出色，兩軍鋒將如基利安麥巴比(Kylian Mbappe)及拉舒福特(Rashford)等都火力全開；加上近年交手例牌演入球騷，今場捧「大」盤穩陣。 (球賽編號FB8377，10月26日23:15開賽)

現時位居西甲榜首的皇馬，上輪聯賽以1比0小勝基達菲，聯賽開季9戰8勝1負入20球；該隊剛在周中歐聯以1比0氣走祖雲達斯，為這場宿敵對決成功造勢。

皇馬今季引入阿根廷天才新星馬斯坦杜奴(Mastantuono)，為鋒線帶來更強創造力，而土耳其中場新星艾達古拿(Arda Guler)持續進步，也為射手麥巴比提供上佳輸送，後者今季在聯賽累積已入10球，成為入球保證。當然，巴西巨星雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)回勇，以及攻中祖迪比寧咸(Jude Bellingham)傷癒，更在歐聯一箭定江山，球隊進攻上更得心應手。