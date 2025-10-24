西甲｜國家打吡 皇馬巴塞「大」激鬥

周日晚上演的西甲「國家打吡」皇家馬德里主場對巴塞隆拿，亦是榜首大戰，雙方近期同樣狀態出色，兩軍鋒將如基利安麥巴比(Kylian Mbappe)及拉舒福特(Rashford)等都火力全開；加上近年交手例牌演入球騷，今場捧「大」盤穩陣。 (球賽編號FB8377，10月26日23:15開賽)
現時位居西甲榜首的皇馬，上輪聯賽以1比0小勝基達菲，聯賽開季9戰8勝1負入20球；該隊剛在周中歐聯以1比0氣走祖雲達斯，為這場宿敵對決成功造勢。
皇馬今季引入阿根廷天才新星馬斯坦杜奴(Mastantuono)，為鋒線帶來更強創造力，而土耳其中場新星艾達古拿(Arda Guler)持續進步，也為射手麥巴比提供上佳輸送，後者今季在聯賽累積已入10球，成為入球保證。當然，巴西巨星雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)回勇，以及攻中祖迪比寧咸(Jude Bellingham)傷癒，更在歐聯一箭定江山，球隊進攻上更得心應手。
皇馬人腳不整
不過，「銀河艦隊」爭勝亦有隱憂，皆因隨着阿拉巴(Alaba)在上輪聯賽受傷，防線人腳略為緊張，費達歷高華維迪(Federico Valverde)被逼移任右閘，小將魯爾阿辛斯奧(Raul Asencio)將會擔正，要守住巴塞的超強鋒線來犯並不容易。
「地上最強」聯賽開季9戰7勝1和1負，攻入24球是本輪前西甲最強。雖然射手羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)養傷，但在新兵借將拉舒福特融入大軍，加上天才耶馬爾(Yamal)及前鋒費倫托利斯(Ferran Torres)傷癒回歸，鋒線同樣人才濟濟。
巴塞翼鋒拉芬夏趕及披甲
巴塞剛在歐聯更6比1大炒奧林比亞高斯，主帥費歷克(Flick)雖然今場停賽，但賽前卻收到更好消息，巴西鋒將拉芬夏比洛尼(Raphinha Belloli)傷癒，隨時可擔正，整體火力又會得到提升，無懼與皇馬對攻。
翻查往績，兩軍近年交手不乏入球大戰，上季尾聯賽交手，巴塞便以4比3險勝。雙方近4次碰頭，法定時間「總入球」最少4球，信數據今晚追「大」盤正路。