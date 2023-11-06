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波經
2023-11-06 04:30:11
日報

西甲｜基達菲回勇 主場殺「迪」

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西甲

西甲｜基達菲回勇 主場殺「迪」

西甲香港時間周一深夜上演獨腳戲，由兩支在聯賽近況平平的球隊：基達菲與卡迪斯對撼，同樣爭取久違的聯賽勝仗。當中基達菲剛在西盃強力反彈，狂勝低組別對手12比0，以格連活特(Mason Greenwood)為首等鋒將重拾信心；今戰遇上有3名主力停賽的卡迪斯，可秤高一線(球賽編號FB7936，11月7日04:00開賽)。

基達菲近5場聯賽全和，狀態平穩，尚有一定進攻力，但防守亦未算好；可幸剛在西盃次圈遇上第6級聯賽的塔迪恩達，最終在包括洛迪古斯阿尼斯(Rodriguez Arnaiz)連中三元，格連活特與馬約萊爾(Borja Mayol)梅開二度下，大勝12比0，勢令球員重拾信心。事實上，基達菲聯賽5連和的對手，包括畢爾包與貝迪斯等實力分子；加上今屆5戰主場聯賽2勝3和，今夜遇同級對手要重響聯賽勝鼓，靠穩中求勝，應該樂觀。

卡迪斯聯賽排名比基達菲更低，累計連續7輪聯賽不勝，狀態極差；甚至剛在西盃面對西丁的巴達隆拿富托也只能悶和，要靠互射12碼晉級，足證狀態未有起色。更麻煩是，包括主力後衛費利(Fali)、中場艾雲阿利祖(Ivan Alejo)及前鋒魯賓蘇利奴(Ruben Sobrino)均因累積黃牌夠數，今場停賽，球隊戰力大削；加上今屆聯賽作客1和4負，入少失多，遇上回勇的基達菲，恐怕難有搶分希望。

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