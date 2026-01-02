西甲｜巴塞作客「細」鬥愛奴

西甲經過短暫歇冬後，新一年重燃戰火，今輪焦點是兩支「長勝軍」在明晚深夜對決，合演巴塞隆拿市打吡，由正值聯賽5連勝的愛斯賓奴迎戰聯賽8連勝的「一哥」巴塞隆拿。考慮兩軍防守同樣突出，今場可先捧[3.5]球「細」盤。(球賽編號FB1718，1月4日04:00開賽)

愛斯賓奴今季表現令人喜出望外，連同上仗聯賽作客以2比1打敗畢爾包，該隊聯賽累計5連勝，穩守聯賽榜第5位，落後多踢一場但排榜首的同市宿敵巴塞13分。

愛軍彈起主要得力於出色的防守，目前西甲17戰僅失17球，較巴塞失球更少。門將迪米杜域(Dmitrovic)與防中干沙利斯迪沙拉迪(Gonzalez de Zarate)上仗均有高水平發揮；可惜該場入波功臣、前鋒皮亞米拿(Pere Milla)今場或因傷缺陣，攻力削減，將更會加強防守望起碼保住不敗。