西甲｜巴塞奪標在望 皇馬後顧之憂

剛戰重展火力的西甲「一哥」巴塞隆拿，在香港時間今晚深夜，續在西甲主場出戰料留力爭西盃奧沙辛拿(03/05 01:30)。「二哥」皇家馬德里作客硬撼前列分子皇家蘇斯達(03/05 04:00)，皇馬要兼顧之後西盃決賽及歐聯大戰曼城，今場若有差池而巴塞順利全取3分後，巴塞將在餘下5場聯賽時，領先皇馬14分，差不多已可宣布重奪失落3屆的西甲錦標。
巴塞上仗回勇主場4蛋贈貝迪斯，西甲領先射手的羅拔利雲度夫斯基又有建樹，久休翼鋒奧士文尼迪比利後備登場，加上後備上陣的15歲新星耶馬爾(Lamine Yamal)，打破該會最年輕球員西甲上陣紀錄，巴塞季尾陣容更強。
皇馬有後顧兼陣容不整
皇馬要硬撼仍力爭近10年來首個歐聯席位的皇蘇，兼有後顧之憂，陣中王牌前鋒賓施馬上仗聯賽傷愈復出擔正，大演帽子戲法，助球會4比2輕取艾美利亞，今季聯賽已入17球，暫落後「羅拔」2球，但未知會否先收起「叉電」，至於快翼雲尼斯奧斯祖利亞及新星卡馬雲加因累積黃牌夠數，將與養傷的莫迪歷缺陣，陣容不整。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)