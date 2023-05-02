西甲｜巴塞奪標在望 皇馬後顧之憂

剛戰重展火力的西甲「一哥」巴塞隆拿，在香港時間今晚深夜，續在西甲主場出戰料留力爭西盃奧沙辛拿(03/05 01:30)。「二哥」皇家馬德里作客硬撼前列分子皇家蘇斯達(03/05 04:00)，皇馬要兼顧之後西盃決賽及歐聯大戰曼城，今場若有差池而巴塞順利全取3分後，巴塞將在餘下5場聯賽時，領先皇馬14分，差不多已可宣布重奪失落3屆的西甲錦標。

巴塞上仗回勇主場4蛋贈貝迪斯，西甲領先射手的羅拔利雲度夫斯基又有建樹，久休翼鋒奧士文尼迪比利後備登場，加上後備上陣的15歲新星耶馬爾(Lamine Yamal)，打破該會最年輕球員西甲上陣紀錄，巴塞季尾陣容更強。

