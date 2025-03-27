西甲｜巴塞無懼國際賽後遺症 穩勝奧沙辛拿

國際賽期結束，今晚深夜即有西甲補賽上演，由巴塞隆拿主場迎戰奧沙辛拿。「地上最強」恃擁強大陣容，無懼國際賽後遺症，不難贏波拿下3分，在西甲獨領風騷。(球賽編號FB9425，3月28日04:00開賽)
巴塞早前西甲因隊醫賽前突然離世改期，但因之後賽期頻密，包括下月初要應付西盃及歐聯，需要匆匆改在國際賽期後馬上補賽，對國腳如雲的巴塞難免帶來重大考驗。不過，根據最新復操情況，巴塞大部分國腳已順利歸隊，當中最遲歸隊3人會是射手羅拔利雲度夫斯基、拉芬夏比洛尼及守將朗奴阿拿奧祖；其中「羅拔仔」日前僅以後備身份代表波蘭上陣廿多分鐘，應有充足體力，在今戰領銜攻堅。
阿拿奧祖頂替古巴斯
對於在國際賽只後備上陣，該波蘭射手強調自己並非受傷：「我感覺較進入(國家)訓練營前更好，之前3仗我連踢波都感到腳痛，但如今一切已回復正常。」至於朗奴阿拿奧祖在烏拉圭剛戰的國際賽只坐冷板，今場可望趕及歸隊，頂替有傷在身的古巴斯鎮守防線。
至於巴西國腳拉芬夏比洛尼在戰畢世盃外後，今戰應會先任後備；但鋒線先由羅拔利雲度夫斯基與天才耶馬爾支撐，加上費倫托利斯隨時候命，鋒力依然強大；以巴塞在聯賽7連勝氣勢，今場不難輕鬆贏波，得以領先宿敵皇家馬德里3分，獨佔榜首。
奧沙辛拿中場大將停賽
對手奧沙辛拿近況極差，上仗聯賽以1比2不敵基達菲，近5場聯賽3和2負，徘徊中下游。更麻煩是，球隊首席防中盧卡斯托路因為累積黃牌夠數，今場停賽，大大影響中場截擊力。
此外，客軍防線重心保約武戰畢國際賽後，據報要轉乘三程航班包括由喀麥隆飛往土耳其伊斯坦布爾，再由土耳其飛到馬德里，最後乘內陸航機才能趕到巴塞出賽；舟車勞頓，此子今夜勢難有好狀態，奧沙辛拿恐怕只求輸少當贏。相關連結：香港賽馬會網頁