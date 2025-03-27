西甲｜巴塞無懼國際賽後遺症 穩勝奧沙辛拿

國際賽期結束，今晚深夜即有西甲補賽上演，由巴塞隆拿主場迎戰奧沙辛拿。「地上最強」恃擁強大陣容，無懼國際賽後遺症，不難贏波拿下3分，在西甲獨領風騷。(球賽編號FB9425，3月28日04:00開賽)

巴塞早前西甲因隊醫賽前突然離世改期，但因之後賽期頻密，包括下月初要應付西盃及歐聯，需要匆匆改在國際賽期後馬上補賽，對國腳如雲的巴塞難免帶來重大考驗。不過，根據最新復操情況，巴塞大部分國腳已順利歸隊，當中最遲歸隊3人會是射手羅拔利雲度夫斯基、拉芬夏比洛尼及守將朗奴阿拿奧祖；其中「羅拔仔」日前僅以後備身份代表波蘭上陣廿多分鐘，應有充足體力，在今戰領銜攻堅。