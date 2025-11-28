西甲｜巴塞誓返魯營開殺戒

周中剛在歐聯遭逢大敗的巴塞隆拿，收拾心情後，明晚將會返回西甲主場迎戰艾拉維斯。巴塞目前在聯賽榜與宿敵皇家馬德里鬥至叮噹馬頭，可幸重開的魯營主場已證明是福地；滿肚子悶氣的巴塞遇上啞火的艾拉維斯，今場是勝券在握。(球賽編號FB0381，11月29日23:15開賽)

巴塞剛在歐聯作客慘吞車路士3蛋，中堅朗奴阿拿奧祖(Ronald Araujo)在完半場前被逐，致令下半場少踢一人；加上傷癒復出的門將祖安加西亞(Joan Garcia)狀態未足，都是大敗原因之一。事實上，巴塞近期亦遭遇「紅潮風暴」難題，各項賽事近6場中3場有球員被罰紅牌，球員紀律問題需要正視。