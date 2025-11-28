西甲｜巴塞誓返魯營開殺戒

周中剛在歐聯遭逢大敗的巴塞隆拿，收拾心情後，明晚將會返回西甲主場迎戰艾拉維斯。巴塞目前在聯賽榜與宿敵皇家馬德里鬥至叮噹馬頭，可幸重開的魯營主場已證明是福地；滿肚子悶氣的巴塞遇上啞火的艾拉維斯，今場是勝券在握。(球賽編號FB0381，11月29日23:15開賽)
巴塞剛在歐聯作客慘吞車路士3蛋，中堅朗奴阿拿奧祖(Ronald Araujo)在完半場前被逐，致令下半場少踢一人；加上傷癒復出的門將祖安加西亞(Joan Garcia)狀態未足，都是大敗原因之一。事實上，巴塞近期亦遭遇「紅潮風暴」難題，各項賽事近6場中3場有球員被罰紅牌，球員紀律問題需要正視。
主力復出添攻力
不過，「地上最強」今場最有利反彈條件，就是重開的魯營主場。他們上輪西甲首度回歸魯營大勝畢爾包4比0，主場威力非同凡響。射手羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)近期腳風正順，巴西前鋒拉芬夏比洛尼(Raphinha)傷癒；配合耶馬爾(Lamine Yamal)重組最強鋒線。中場法蘭基迪莊(Frenkie de Jong)今場波監刑滿，巴塞不難贏波反彈。對手艾拉維斯近態平平，近兩輪不敵切爾達與基羅納，近5場聯賽4場未能入波，加上兩軍近5次交手，巴塞全勝，今場要贏已集有利條件於一身。
皇馬強勢襲基羅納
另邊廂，衛冕西甲的皇馬上輪聯賽作客艾爾切打和2比2，聯賽連和後目前在西甲僅以1分之差壓住巴塞排榜首。「銀河艦隊」剛在歐聯以4比3反勝奧林比亞高斯，首席射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)「大四喜」，勇冠全場；這位法國射手賽後更表明要以出色表現，去保護近期領軍備受質疑的主帥沙比阿朗素(Xabi Alonso)。球隊將士用命，周日深夜作客實力一般的基羅納，客勝穩開。(球賽編號FB0342，12月1日04:00開賽)