西甲｜巴塞隆拿西甲放領征華歷簡奴

西甲「一哥」巴塞隆拿，香港時間今晚深夜作客中游的華歷簡奴(27/04 04:00)，力圖繼續贏波領放，打破該會西甲單季不失球場數的紀錄及協助射手羅拔利雲度夫斯基，重拾入球信心。

巴塞上仗主場1球小勝近況回勇的馬德里體育會後，領先次席皇家馬德里11分，目前分數計算，只要在今季餘下8戰贏5場，便可重奪失落3季的聯賽錦標，形勢大好。球隊上仗靠擔任前鋒的費倫托利斯一箭定江山，終止該隊3仗不勝兼一球不入的走勢，信心回升。焦點是德國門將達史特根又保「清白」，今季聯賽不失球場數已增至23場，追平智利人巴禾在2014/15年球季的球會紀錄；當時巴禾38場只失19球，達史特根暫只失9球，本季尚餘8場，破紀錄指日可待。

球隊中前場球星眾多，但火力一般，首席射手羅拔利雲度夫斯基，今屆西甲雖已入17球，但自今年2月起，在聯賽只入4球。主帥沙維不太擔心這位波蘭神鋒的狀態，並指入球遲早再來。今仗中場布斯基斯因累計黃牌停賽，基斯爾及傷愈的法蘭基迪莊及新星柏迪將爭位上陣。