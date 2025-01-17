西甲｜新年轉運 巴塞追分起「菲」

經歷歇冬小休，踏入2025年回復生猛的西甲勁旅巴塞隆拿，剛在西盃輕鬆大炒貝迪斯，新一年累計4戰全勝。「地上最強」在天才耶馬爾(Yamal)復出後愈戰愈勇，加上星級攻中丹尼爾奧莫(Dani Olmo)亦獲准註冊出賽，正行大運；明晚深夜強陣作客基達菲，客勝穩開。(球賽編號FB6262，1月19日04:00開賽)
歇冬前在聯賽7戰只嘗一勝的巴塞隆拿，由季初一度甩開列強排榜首，卻已在本輪前落後「一哥」馬德里體育會6分之多；下半季為追分爭冠，不容有失。可幸是巴塞踏入2025年轉運，傷兵如耶馬爾及朗奴阿拿奧祖(Ronald Araujo)等相繼復出；至今4戰分別在西盃及西超盃都拿下兩勝，更包括在西超盃決賽以5比2大炒宿敵皇家馬德里，盡顯王者實力。
巴塞剛在西盃16強以5比1大炒貝迪斯，主帥費歷克(Flick)收起了射手羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)；改以重新獲得西甲賽會批准註冊的丹尼爾奧莫出任「偽9號」，結果發揮依然出色，與耶馬爾及拉芬夏比洛尼(Raphinha Belloli)組成全新進攻鐵三角，往後戰術將有更多變化。羅拔利雲度夫斯基今戰復出擔正，儲足火力，必要射破基達菲大門。
對手基達菲其實近態不俗，上輪西甲以2比1擊敗拉斯彭馬斯，剛戰西盃亦小勝過關；但始終整體戰力有限，主力前鋒馬約萊爾(Borja Mayoral)傷愈不久，體能狀態未足，今場只會先任後備。球隊火力不足下，更難威脅巴塞防線，今場只求輸少當贏。
皇馬迎拉斯彭馬斯
另邊廂，位列次席的皇馬，周日主場迎戰拉斯彭馬斯。「銀河艦隊」早前在西超盃決賽慘敗，有指主帥安察洛堤(Ancelotti)下令要強勢還擊，就連在近日的公開操練中，球員態度都變得嚴肅認真。皇馬今季聯賽主場9戰8勝，僅曾不敵巴塞，主場威力強勁。
該隊一號門將泰拔高圖爾斯(Thiabut Courtois)今場會出任正選，鋒線雖有雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)與莫迪歷(Modric)停賽；但在基利安麥巴比(Kylian Mbappe)與洛迪高高斯(Rodrygo Goes)支撐下，要贏實力有限的拉斯彭馬斯，易如反掌。(1月19日23:15開賽)
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