西甲｜新年轉運 巴塞追分起「菲」

經歷歇冬小休，踏入2025年回復生猛的西甲勁旅巴塞隆拿，剛在西盃輕鬆大炒貝迪斯，新一年累計4戰全勝。「地上最強」在天才耶馬爾(Yamal)復出後愈戰愈勇，加上星級攻中丹尼爾奧莫(Dani Olmo)亦獲准註冊出賽，正行大運；明晚深夜強陣作客基達菲，客勝穩開。(球賽編號FB6262，1月19日04:00開賽)

歇冬前在聯賽7戰只嘗一勝的巴塞隆拿，由季初一度甩開列強排榜首，卻已在本輪前落後「一哥」馬德里體育會6分之多；下半季為追分爭冠，不容有失。可幸是巴塞踏入2025年轉運，傷兵如耶馬爾及朗奴阿拿奧祖(Ronald Araujo)等相繼復出；至今4戰分別在西盃及西超盃都拿下兩勝，更包括在西超盃決賽以5比2大炒宿敵皇家馬德里，盡顯王者實力。