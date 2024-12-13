西甲｜求返榜首 皇馬誓擒華歷簡奴

衛冕西甲的皇家馬德里季初在聯賽一度被宿敵巴塞隆拿拋甩，近期卻逐漸追上；該隊明晚深夜作客華歷簡奴如能贏波，更可暫時重返榜首。「銀河艦隊」主帥安察洛堤剛戰歐聯展現新進攻戰術，將雲尼斯奧斯祖利亞變身攻中，成效不俗；今場乘勇出戰，不難全取3分。(球賽編號FB5240，12月15日04:00開賽)

皇馬現於西甲以16戰36分排名次席，只落後巴塞2分但少賽一場；由於巴塞今輪會在周日深夜才迎戰雷加利斯，令皇馬只要今場贏波，便可做回「一哥」至少24小時，球員鬥志自然十足。