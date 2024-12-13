西甲｜求返榜首 皇馬誓擒華歷簡奴

衛冕西甲的皇家馬德里季初在聯賽一度被宿敵巴塞隆拿拋甩，近期卻逐漸追上；該隊明晚深夜作客華歷簡奴如能贏波，更可暫時重返榜首。「銀河艦隊」主帥安察洛堤剛戰歐聯展現新進攻戰術，將雲尼斯奧斯祖利亞變身攻中，成效不俗；今場乘勇出戰，不難全取3分。(球賽編號FB5240，12月15日04:00開賽)
皇馬現於西甲以16戰36分排名次席，只落後巴塞2分但少賽一場；由於巴塞今輪會在周日深夜才迎戰雷加利斯，令皇馬只要今場贏波，便可做回「一哥」至少24小時，球員鬥志自然十足。
球隊周中歐聯作客以3比2力克意甲「一哥」阿特蘭大，表現令人驚喜；其中雲尼斯奧斯出任攻中角色，與祖迪比寧咸及基利安麥巴比擦出火花；這個被西班牙傳媒稱為「BMV」組合的三人，都有入波，其中比寧咸近期腳風大順，各項賽事連續4場士哥，而麥巴比各項賽事近6場入4球，在新東家逐漸尋回在前線威力，球隊火力更令人放心。
當然，麥巴比在歐聯之戰半場前傷出，要待稍後檢查才知今戰能否披甲；若由洛迪高高斯頂替，皇馬攻力仍有保證。對手華歷簡奴現時排名12位，近4場聯賽1勝3負，包括聯賽主場連敗，今場難逃一敗。
巴塞主場盼挫雷加利斯
另邊廂，巴塞隆拿今輪主場迎戰雷加利斯。「地上最強」周中歐聯作客多蒙特亦能打破對手今季主場不敗身，足見實力雄厚；其中天才球星耶馬爾復出，重見威力；就連隊內後備的費倫托利斯剛戰亦梅開二度，重現佳態。雷加利斯本輪前排西甲尾四，今季聯賽客場8戰不勝，今場亦難有搶分希望。(球賽編號FB5265，12月16日04:00開賽)相關連結：香港賽馬會網頁