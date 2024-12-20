西甲｜洲際盃新王 皇馬大勇穩勝西維爾

剛捧走洲際盃的皇家馬德里，已由卡塔爾多哈飛返西班牙，迎接周日主場對西維爾的西甲大戰。「銀河艦隊」成功從上輪聯賽失分中反彈，為主帥安察洛堤贏得執教皇馬以來的第15個冠軍，大軍士氣回升；加上射手基利安麥巴比傷愈尋回佳態，今場乘勇出戰，不難拿下3分。(球賽編號FB5478，12月22日23:15開賽)
憑麥巴比、洛迪高高斯及新世界足球先生雲尼斯奧斯祖利亞各建一功，皇馬在洲際盃決賽以3比0大炒墨西哥的帕丘卡，歷來第4度稱霸。這也是安帥執教皇馬的第15個冠軍，讓他正式超越名帥米基爾蒙奴斯，獨佔隊史最成功教頭位置。
皇馬剛戰贏得輕鬆，尤其麥巴比傷癒令鋒線變得更具效率。事實上，即使各界對「麥總」表現有不少批評，但這已是此子加盟以來，在各項賽事的第13個入波；即使今場西甲會有雲尼斯奧斯祖利亞，累積黃牌夠數停賽，大軍仍有足夠火力再贏。此外，攻中祖迪比寧咸在洲際盃賽後為大腿紮上繃帶，但據報傷勢未算嚴重，周日可望如常披甲。
西維爾上輪西甲以1比0力克切爾達，但近期整體表現飄忽，尤其前一輪作客馬德里體育會反勝為敗輸3比4，現時在西甲排名中游。要留意是西維爾近4場聯賽客戰3敗，離開地頭戰力例減；今次作客班拿貝作為老將捷西斯拿華斯的告別戰，以兩軍近6次交手，西維爾只取1和5負劣績，今場恐怕難逃一敗。
態沉巴塞誓取馬體會反彈
另外，明晚深夜將會先演巴塞隆拿主場對馬德里體育會的榜首大戰。巴塞上輪西甲主場竟以0比1不敵雷加利斯，近6場聯賽僅嘗一勝，狀態低迷之餘；天才翼鋒耶馬爾要養傷，面對各項賽事11連勝的馬體會，難有勝望，馬體會今場受讓必捧。(球賽編號FB5516，12月22日04:00開賽)相關連結：香港賽馬會網頁