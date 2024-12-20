西甲｜洲際盃新王 皇馬大勇穩勝西維爾

剛捧走洲際盃的皇家馬德里，已由卡塔爾多哈飛返西班牙，迎接周日主場對西維爾的西甲大戰。「銀河艦隊」成功從上輪聯賽失分中反彈，為主帥安察洛堤贏得執教皇馬以來的第15個冠軍，大軍士氣回升；加上射手基利安麥巴比傷愈尋回佳態，今場乘勇出戰，不難拿下3分。(球賽編號FB5478，12月22日23:15開賽)

憑麥巴比、洛迪高高斯及新世界足球先生雲尼斯奧斯祖利亞各建一功，皇馬在洲際盃決賽以3比0大炒墨西哥的帕丘卡，歷來第4度稱霸。這也是安帥執教皇馬的第15個冠軍，讓他正式超越名帥米基爾蒙奴斯，獨佔隊史最成功教頭位置。