西甲｜畢爾包主場硬淨「細」迎皇馬

被安排提前上演的其中一場西甲第19周賽事，畢爾包今晚主場火併皇家馬德里。兩軍近況同樣出色，防守穩健；近年交手戰情緊湊，今場博「入球」細最穩。(球賽編號FB4778，12月5日04:00開賽)

畢爾包上輪西甲作客以2比1力克華歷簡奴，各項賽事累計9場不敗，而近5場錄得4勝；當中若單計主場，更是各項賽事近8場6勝2和，有地利之利，不會輕言落敗。

主隊近期傷疲盡起，防線主力尤利貝治捷上仗傷愈復出，踢足全場，表現對辦；國家隊門神烏尼西蒙亦已傷愈候命，但預計主帥華維迪仍會以近況不俗的阿基利薩巴拉，把守最後一關。