西甲｜畢爾包主場硬淨「細」迎皇馬

被安排提前上演的其中一場西甲第19周賽事，畢爾包今晚主場火併皇家馬德里。兩軍近況同樣出色，防守穩健；近年交手戰情緊湊，今場博「入球」細最穩。(球賽編號FB4778，12月5日04:00開賽)
畢爾包上輪西甲作客以2比1力克華歷簡奴，各項賽事累計9場不敗，而近5場錄得4勝；當中若單計主場，更是各項賽事近8場6勝2和，有地利之利，不會輕言落敗。
主隊近期傷疲盡起，防線主力尤利貝治捷上仗傷愈復出，踢足全場，表現對辦；國家隊門神烏尼西蒙亦已傷愈候命，但預計主帥華維迪仍會以近況不俗的阿基利薩巴拉，把守最後一關。
對手皇馬來勢洶洶，自從上月底聯賽國家打吡不敵巴塞隆拿後，眾將爭氣，近3場聯賽全勝，期間攻入9球兼一球不失，防線傷兵不少，但加入新人魯爾阿辛斯奧後，整體表現予人驚喜。更好消息是能兼任中後場位置的曹亞文尼傷愈，今場可候命，讓主帥安察洛堤在防線有更多選擇。
比寧咸撞頭不適上陣成疑
當然，皇馬前線面對不少難題，進攻中場祖迪比寧咸上仗聯賽撞傷頭部，感到暈眩半場被換走，今場上陣成疑。前鋒洛迪高高斯傷愈登場，表現只算一般；在射手基利安麥巴比今季加盟後一直未能建立信心，雲尼斯奧斯祖利亞續要養傷下，作客畢爾包要爭取入球，難度不小。
兩軍近6次交手，「總入球」最多2球，皇馬對賽稍有優勢；但畢爾包正處佳態兼有地利，皇馬只是可勝不穩，反而今場博「入球」細更安心。相關連結：香港賽馬會網頁