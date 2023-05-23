西甲｜皇蘇搶前四 勇態迎艾美利亞

大勇皇家蘇斯達，在今晚香港深夜西甲快車，迎戰仍有護級壓力的艾美利亞(24/05 01:30)，誓要贏波確保躋身前四，奪取難得的歐聯一席位。
皇蘇季尾態勇，上仗作客打敗篤定封王的巴塞隆拿後，近6戰4勝2和，穩居第4位，領先第5位的維拉利爾5分，球季餘下3戰，皇蘇只要多取5分，已肯定取得自2013年後，首張歐聯入場券，作客阿美利亞是贏波良機。
主帥阿拉古斯今場面對傷、停問題，中場伊拿拉文迪與後防重心蘇比迪亞，同因累計黃牌夠數停賽，加上中場重心大衛施華因傷休戰，但上仗聯賽任後備的日本好手久保建英將頂上策動攻勢，另一中場主力奧耶沙巴爾上仗輪休，今仗料復任正選，挪威箭頭阿歷山大索洛夫爭取入球。
艾美利亞上仗主場大勝馬略卡後，比降班區球隊有4分優勢，但該隊客場表現不滯，近4戰3敗共失10球；遇上已連續5戰主場入2球的皇蘇難看好。同晚另外2場西甲，仍要護級的切爾達，迎戰力爭歐洲賽資格的基羅納(01:30)；尾三的華拉度列鬥巴塞隆拿(04:00)。
雲尼斯奧斯鬧爆「西甲種族歧視」
歐聯出局的皇家馬德里在西甲0比1負華倫西亞，跌落第3；今場「主角」是巴西前鋒雲尼斯奧斯祖利亞，他在上半場疑似被對方球迷種族歧視挑釁，非常勞氣，戰至補時階段又因向對手動粗被VAR覆核，領紅牌離場。他賽後在個人IG說：「這個之前屬於朗拿甸奴、朗拿奴、C朗及美斯的聯賽，已屬於種族歧視分子了。」「這已不是第1、2及3次，種族問題在西甲是常事。賽事及賽會覺得是正常，亦縱容對手這樣做。」主帥安察諾堤亦表示理解對方的憤怒及反應，認為球證應該終止球賽，並指種族歧視行為在現今世上是不應出現。