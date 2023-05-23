西甲｜皇蘇搶前四 勇態迎艾美利亞

大勇皇家蘇斯達，在今晚香港深夜西甲快車，迎戰仍有護級壓力的艾美利亞(24/05 01:30)，誓要贏波確保躋身前四，奪取難得的歐聯一席位。

皇蘇季尾態勇，上仗作客打敗篤定封王的巴塞隆拿後，近6戰4勝2和，穩居第4位，領先第5位的維拉利爾5分，球季餘下3戰，皇蘇只要多取5分，已肯定取得自2013年後，首張歐聯入場券，作客阿美利亞是贏波良機。

主帥阿拉古斯今場面對傷、停問題，中場伊拿拉文迪與後防重心蘇比迪亞，同因累計黃牌夠數停賽，加上中場重心大衛施華因傷休戰，但上仗聯賽任後備的日本好手久保建英將頂上策動攻勢，另一中場主力奧耶沙巴爾上仗輪休，今仗料復任正選，挪威箭頭阿歷山大索洛夫爭取入球。