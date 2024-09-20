西甲｜皇馬上力穩挫愛斯賓奴 巴塞「大」戰黃潛

皇馬在新季西甲略見慢熱，聯賽開季5戰不敗，但本輪前已被爭標勁敵巴塞隆拿拋甩4分。不過，「銀河艦隊」今夏始終經歷重大變化，包括中場重心卻奧斯掛靴；同時迎來超級新兵麥巴比的加盟，磨合需時亦屬正常。

衛冕西甲的皇家馬德里，剛戰歐聯有驚無險氣走史特加，包括祖迪比寧咸(Jude Bellingham)與曹亞文尼(Aurelien Tchouameni)等主力傷愈回歸；門將泰拔高圖爾斯(Thiabut Courtois)與射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)等已上力，香港時間明晚深夜返聯賽迎戰升班馬愛斯賓奴 ，3分穩執。(球賽編號FB0950，9月22日03:00開賽)

麥巴比開始融入球隊

可幸是「麥總」融入進度理想，至今在各項賽事為皇馬上陣7場入5球，由他與雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯組成的三叉戟，威力強大。更讓人驚喜是另一位巴西超新星安迪歷，剛戰歐聯補時個人表演射入世界波，令人讚不絕口，勢成球隊本屆另一爭勝武器。

此外，門將高圖爾斯在擊敗史特加中，全場左飛右撲屢救險球。著名西班牙門將簡尼沙利斯便公開大讚該比利時門將：「他就是守門員中的馬勒當拿、美斯與基斯坦奴朗拿度。」事實上，此子自今年5月對卡迪斯時久休復出，至今為皇馬上陣12場，其中9場零封對手，令球隊再無後顧之憂。