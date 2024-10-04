西甲｜皇馬大戰黃潛艇 巴塞穩勝艾拉維斯

周中在歐聯被打破今季不敗身的皇家馬德里，明晚回到西甲迎戰來勢洶洶的維拉利爾，上演前列戰。「銀河艦隊」在首席球星基利安麥巴比(Kylian Mbappe)傷愈下，將會擺大頭強攻，望能重返勝軌；撞正「黃潛艇」季初狀態出色，慣與對手對攻，今場必捧「入球」大。(球賽編號FB1751，10月6日3:00開賽) 皇馬上輪西甲打吡戰與宿敵馬德里體育會打和1比1，聯賽開季8戰5勝3和保持不敗，暫列聯賽榜次席，落後巴塞隆拿3分；可惜球隊之後在歐聯狂攻不果，以0比1飲恨法甲里爾腳下，鋒將欠運，表現令人失望。

皇馬歐聯新敗 求及時反彈 主帥安察洛堤在不敵里爾後，批評隊員作戰態度欠佳，並已指令要在聯賽打出爭氣波：「輸波當然可以，但我們未能踢出令人滿意的感覺，這是最令我擔心的；當然我們有本錢去改進，本周六便又有另一場比賽，必須盡快去收復一切。」 皇馬在歐聯有傷愈的麥巴比回歸，以後備身份登場；而巴西前鋒洛迪高高斯因背傷未有披甲，今場二人都有望復任正選，與雲尼斯奧斯祖利亞合力攻堅，球隊踢回擅長的「4-3-3」陣式，但副選門將盧寧仍要把守最後一關，卻仍難免有隱憂。