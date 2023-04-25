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波經
2023-04-25 04:29:58
日報

西甲｜皇馬戰鬥到底 作客基羅納

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賓施馬 阿辛斯奧 高圖爾斯

皇家馬德里雖然在西甲落後榜首巴塞隆拿11分，但衛冕仍不放棄；香港時間今晚深夜作客中游分子基羅納(26/04 01:30)，望直落連贏3場，為之後緊接出擊兩大盃賽壯聲威。

連同上仗靠非常規前鋒馬高阿辛斯奧及中堅艾達米列達奧，各入一球，2比0輕取主場的切爾達，皇馬包括歐聯已4連勝兼一球不失；不過由於榜首巴塞隆拿之後小勝勁敵馬里體育會，又拋離皇馬11分，在西甲餘下8輪下，皇馬衛冕機會微。但比利時鋼門泰拔高圖爾斯說：「我們會戰鬥到底，直至數字上再不可能。現在我們一周內要應付3場聯賽，己隊要全勝，然後踢盃賽決賽；到時再在聯賽計數，看看有沒有追上的可能。」

皇馬除今晚鬥基羅納外，之後要再戰艾美利亞及皇家蘇斯達，8天內踢3場西甲；然後在西盃決賽鬥奧沙辛拿，之後歐聯4強首回合主場大戰曼城。主帥安察諾堤近期已不斷輪換，以戰養戰，馬高阿辛斯奧當勇近4戰入3球；但上仗僅後備出場的洛迪高高斯、中場莫迪歷以及未有出場的卻奧斯，今場可輪換擔正。

暫只落後巴塞前鋒羅拔利雲度夫斯基3球，博西甲神射手獎冧莊的皇馬箭頭賓施馬(14球)，今場面對無欲無求的中游分子基羅納，預料仍會掛帥。

賓施馬

賓施馬

馬高阿辛斯奧

馬高阿辛斯奧

洛迪高高斯

洛迪高高斯

艾達米列達奧

艾達米列達奧

貝迪斯主場鬥皇蘇

西甲周中快車今晚還有護級的卡迪斯，迎戰中上游的奧沙辛拿(26/04 01:30)；而前列之戰貝迪斯主場對皇蘇(26/04 04:00)，勝負關乎來屆歐洲賽席位排位。

基羅納阿歷斯加西亞
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