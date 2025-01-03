西甲｜皇馬火猛穩勝華倫

西甲經過聖誕新年假期小休後，今晚深夜將會先上演補賽，為下半季賽事重開打頭陣，並由早前拿下洲際盃的皇家馬德里，作客剛易帥的弱旅華倫西亞。皇馬人強馬壯，士氣一流，要贏弱勢華倫易如反掌，今場客勝穩開。(球賽編號FB5776，1月4日04:00開賽)

目前位列聯賽榜次席的皇馬，暫時僅落後「一哥」馬德里體育會1分；假如今晚贏波，將可暫時升上榜首，這支衛冕之師當然戰意十足。

「銀河艦隊」休假後已全面復操，大軍目前只餘後衛阿拉巴、丹尼爾卡華積及艾達米列達奧等主要傷兵；但防線在曹亞文尼能移後頂替，加上新星如魯爾阿辛斯奧(Raul Asencio)冒起，仍有足夠替補。鋒線上的基利安麥巴比開始找到節奏與信心，雲尼斯奧斯祖利亞早前拿下世界足球先生，信心進一步加強；此子今場波監刑滿復出，配合近期狀態出色的洛迪高高斯及攻中祖迪比寧咸，火力頂級。