西甲｜皇馬火猛穩勝華倫

西甲經過聖誕新年假期小休後，今晚深夜將會先上演補賽，為下半季賽事重開打頭陣，並由早前拿下洲際盃的皇家馬德里，作客剛易帥的弱旅華倫西亞。皇馬人強馬壯，士氣一流，要贏弱勢華倫易如反掌，今場客勝穩開。(球賽編號FB5776，1月4日04:00開賽)
目前位列聯賽榜次席的皇馬，暫時僅落後「一哥」馬德里體育會1分；假如今晚贏波，將可暫時升上榜首，這支衛冕之師當然戰意十足。
「銀河艦隊」休假後已全面復操，大軍目前只餘後衛阿拉巴、丹尼爾卡華積及艾達米列達奧等主要傷兵；但防線在曹亞文尼能移後頂替，加上新星如魯爾阿辛斯奧(Raul Asencio)冒起，仍有足夠替補。鋒線上的基利安麥巴比開始找到節奏與信心，雲尼斯奧斯祖利亞早前拿下世界足球先生，信心進一步加強；此子今場波監刑滿復出，配合近期狀態出色的洛迪高高斯及攻中祖迪比寧咸，火力頂級。
事實上，皇馬在休假前狀態出色，各項賽事近5場4勝1和，包括在卡塔爾以3比0大炒帕丘卡贏得洲際盃；然後飛回西班牙，在聯賽以4比2擊退西維爾，盡顯實力及強大陣容。
華倫近況低沉
相反華倫近5場聯賽2和3負，在上仗2比2賽和艾拉維斯後，球隊辭退名將巴拉查，並從英冠西布朗撬得西班牙籍主帥哥比蘭(Corberan)接掌帥印。這位41歲少帥球員時代在華倫青訓出身，教波生涯到過塞浦路斯、希臘及英格蘭；上季曾帶領西布朗打入升班附加賽，但始終缺乏頂級聯賽的實際戰績支持，如今能否帶領「蝙蝠兵團」本季逃出生天，暫是疑問，何況「首戰」便遇上班霸皇馬，隨時會迎來沉重打擊。
華倫中場重心比比路因累積黃牌夠數，今場停賽；主力門神馬馬達舒維尼養傷，要由副選的迪米查夫斯基把握。鋒線主力曉高杜路今季表現走樣，近期聯賽陷入球荒。球隊諸事不順，今場主場出擊亦難逃一敗。 相關連結：香港賽馬會網頁