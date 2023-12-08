西甲｜神奇基羅納防線現漏洞 巴塞勝望濃

本輪西甲上演前列大戰，香港時間周日深夜由本輪前排第3的巴塞隆拿，主場迎戰第2的「神奇球隊」基羅納。「地上最強」上輪以1比0力克爭標分子馬德里體育會，盡顯頂級實力；反觀基羅納今季聯賽打硬仗吃虧，明顯級數稍遜，加上近期防線漏洞漸多，今場要抵擋巴塞強攻，恐怕有心無力。(12月11日04:00開賽)

衛冕的巴塞今季在西甲表現雖稍欠銳利，目前接戰15戰取得10勝4和1負，本輪前落後皇家馬德里與基羅納4分；但要注意是「地上最強」失分多在客場賽事，而今季在魯營主場重建下，改於奧林匹克球場上演的主場賽事中，聯賽8戰仍取得7勝1負，唯一就只曾敗於宿敵皇馬腳下，主場威力依然強大。

巴塞門神達史特根休戰

巴塞今戰基本可以強陣出戰，面頰骨裂的後防重心朗奴阿拿奧祖(Ronald Araujo)據報會帶面罩出戰；反而門將達史特根(Marc-Andre ter Stegen)腰傷，選擇接受手術治理，將要繼續缺陣，但頂上的恩拿基彭拿(Inaki Pena)近仗卻非常穩健，整體仍是無後顧之憂。

基羅納上輪聯賽2比1反勝華倫西亞，又累計7場聯賽不敗；追平了開季頭段的不敗場數，然而要注意是他們已連續4場聯賽失波，防線略呈不穩。更麻煩是，基軍的中場重心恩基爾靴里拉(Yangel Herrera)因臀部受傷，將要休戰6星期，對球隊是重大打擊；而兩名巴塞借將中，中場柏保路托利(Pablo Torre)因合約條款不能倒戈，只得中堅艾力加西亞(Eric Garcia)仍可披甲，整體戰力難免受損。