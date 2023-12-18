西甲｜神奇基羅納「上盤」勢宰艾拉維斯

西甲「神奇球隊」基羅納，上輪聯賽作客大破衛冕的巴塞隆拿，續居前列，用表現證明上位非靠運氣。該隊在香港時間今晚深夜，返主場迎戰中下游的艾拉維斯，趁對手作客例牌走樣兼火力平庸，有力再贏。足智彩開出讓球，主隊[-1]，上盤照捧！(球賽編號FB9683，12月19日04:00開賽)

基羅納在聯賽頭16輪取得13勝2和1負得41分，今輪前排在榜首，共攻入38球；相比西甲兩大班霸星光熠熠的貴價鋒線，有過之而無不及。細看該隊今季的西甲入球球員名單，有13人之多，其中今夏由迪尼普加盟的烏克蘭中鋒杜碧克(Artem Dovbyk)，至今已攻入8球，是隊中的首席射手。退居後備的老將史杜安尼(Cristhian Stuani)越戰越勇，近兩場聯賽入3球，可惜他今場因累積黃牌夠數要停賽，但其帶給球隊的精神支撐，仍是非常重要。由法甲特魯瓦借用的巴西小將前鋒沙維奧(Savio)，據報已吸引到巴塞與皇馬等注意，前途無限，今季在聯賽攻入4球，亦是球隊另一殺著。