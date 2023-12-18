熱門搜尋:
天氣 工展會2023 聖誕節2023 六合彩 馬國明湯洛雯結婚 旅發局餐飲消費券 周海媚 THE SOUTHSIDE 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
波經
2023-12-18 04:29:59
日報

西甲｜神奇基羅納「上盤」勢宰艾拉維斯

分享：
沙維奧 杜碧克 白蘭特 加西亞

(左至右) 沙維奧, 杜碧克, 白蘭特, 加西亞

西甲「神奇球隊」基羅納，上輪聯賽作客大破衛冕的巴塞隆拿，續居前列，用表現證明上位非靠運氣。該隊在香港時間今晚深夜，返主場迎戰中下游的艾拉維斯，趁對手作客例牌走樣兼火力平庸，有力再贏。足智彩開出讓球，主隊[-1]，上盤照捧！(球賽編號FB9683，12月19日04:00開賽)

基羅納在聯賽頭16輪取得13勝2和1負得41分，今輪前排在榜首，共攻入38球；相比西甲兩大班霸星光熠熠的貴價鋒線，有過之而無不及。細看該隊今季的西甲入球球員名單，有13人之多，其中今夏由迪尼普加盟的烏克蘭中鋒杜碧克(Artem Dovbyk)，至今已攻入8球，是隊中的首席射手。退居後備的老將史杜安尼(Cristhian Stuani)越戰越勇，近兩場聯賽入3球，可惜他今場因累積黃牌夠數要停賽，但其帶給球隊的精神支撐，仍是非常重要。由法甲特魯瓦借用的巴西小將前鋒沙維奧(Savio)，據報已吸引到巴塞與皇馬等注意，前途無限，今季在聯賽攻入4球，亦是球隊另一殺著。

米高山齊士

米高山齊士

勢刷球隊新紀錄

此外，該隊防線有從巴塞借用的艾歷加西亞(Eric Garcia)，夥拍前荷蘭名將戴利白蘭特(Daley Blind)，既具經驗也有活力；雖非西甲最頂級，但面對一般對手前鋒應付綽綽有餘。翻查資料，這支自2021年夏天起由米高山齊士(Michel Sanchez)執教的球隊，今季聯賽勝仗已追平上季全季總數；再多贏一場亦可追平球隊在2017/18球季的頂級聯賽勝仗紀錄，而當年全季累積51分，再創新高，指日可待。

赫傑

赫傑(中)

相反艾拉維斯近期表現飄忽，近4場聯賽僅嘗一勝；更洩氣是該隊聯賽開季客場8戰只得3和5負不勝，例牌腳軟。後防重心艾加亞(Abdel Abqar)今場停賽外，進攻上一直群龍無首，欠缺板斧；近期得到重用的名將之後伊亞尼斯赫傑(Ianis Hagi)實力有限，今場造訪大勇的基羅納，只望輸少當贏。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受