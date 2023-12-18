西甲｜神奇基羅納「上盤」勢宰艾拉維斯

西甲「神奇球隊」基羅納，上輪聯賽作客大破衛冕的巴塞隆拿，續居前列，用表現證明上位非靠運氣。該隊在香港時間今晚深夜，返主場迎戰中下游的艾拉維斯，趁對手作客例牌走樣兼火力平庸，有力再贏。足智彩開出讓球，主隊[-1]，上盤照捧！(球賽編號FB9683，12月19日04:00開賽)
基羅納在聯賽頭16輪取得13勝2和1負得41分，今輪前排在榜首，共攻入38球；相比西甲兩大班霸星光熠熠的貴價鋒線，有過之而無不及。細看該隊今季的西甲入球球員名單，有13人之多，其中今夏由迪尼普加盟的烏克蘭中鋒杜碧克(Artem Dovbyk)，至今已攻入8球，是隊中的首席射手。退居後備的老將史杜安尼(Cristhian Stuani)越戰越勇，近兩場聯賽入3球，可惜他今場因累積黃牌夠數要停賽，但其帶給球隊的精神支撐，仍是非常重要。由法甲特魯瓦借用的巴西小將前鋒沙維奧(Savio)，據報已吸引到巴塞與皇馬等注意，前途無限，今季在聯賽攻入4球，亦是球隊另一殺著。
勢刷球隊新紀錄
此外，該隊防線有從巴塞借用的艾歷加西亞(Eric Garcia)，夥拍前荷蘭名將戴利白蘭特(Daley Blind)，既具經驗也有活力；雖非西甲最頂級，但面對一般對手前鋒應付綽綽有餘。翻查資料，這支自2021年夏天起由米高山齊士(Michel Sanchez)執教的球隊，今季聯賽勝仗已追平上季全季總數；再多贏一場亦可追平球隊在2017/18球季的頂級聯賽勝仗紀錄，而當年全季累積51分，再創新高，指日可待。
相反艾拉維斯近期表現飄忽，近4場聯賽僅嘗一勝；更洩氣是該隊聯賽開季客場8戰只得3和5負不勝，例牌腳軟。後防重心艾加亞(Abdel Abqar)今場停賽外，進攻上一直群龍無首，欠缺板斧；近期得到重用的名將之後伊亞尼斯赫傑(Ianis Hagi)實力有限，今場造訪大勇的基羅納，只望輸少當贏。