西甲｜神奇基羅納 強勢撲華歷簡奴

香港時間明晚西甲頭場上演的華歷簡奴主場對基羅納，是兩支西甲當時得令球隊較量。當中華歷簡奴正創造球會史上最長的西甲8場不敗紀錄，而基羅納更暫時力壓群雄，高踞榜首。這場巔峰對決，挾強勢出擊的基羅納，可以秤先(球賽編號FB8278，11月11日21:00開賽)。

聯賽開季12戰10勝1和1負，僅曾賽和皇家蘇斯達及不敵皇家馬德里，基羅納今季踢出的表現絕非靠「符碌」，而是經過連場大戰的考驗。該隊今季進攻予人驚喜，12戰入29球是西甲火力最佳，較擁有明星級陣容的兩大班霸皇馬與巴塞隆拿更強，目前陣內已有11人在今屆西甲取得入球，表現難能可貴。