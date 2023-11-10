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波經
2023-11-10 04:30:15
日報

西甲｜神奇基羅納 強勢撲華歷簡奴

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香港時間明晚西甲頭場上演的華歷簡奴主場對基羅納，是兩支西甲當時得令球隊較量。當中華歷簡奴正創造球會史上最長的西甲8場不敗紀錄，而基羅納更暫時力壓群雄，高踞榜首。這場巔峰對決，挾強勢出擊的基羅納，可以秤先(球賽編號FB8278，11月11日21:00開賽)。

聯賽開季12戰10勝1和1負，僅曾賽和皇家蘇斯達及不敵皇家馬德里，基羅納今季踢出的表現絕非靠「符碌」，而是經過連場大戰的考驗。該隊今季進攻予人驚喜，12戰入29球是西甲火力最佳，較擁有明星級陣容的兩大班霸皇馬與巴塞隆拿更強，目前陣內已有11人在今屆西甲取得入球，表現難能可貴。

烏克蘭神鋒杜巴克冒起

隊長名將史杜安尼(Cristhian Stuani)今季退居二線，只曾在4場聯賽擔正，仍累積有3個入波；而新加盟的烏克蘭射手杜巴克(Artem Dovbyk)則以6個入球成為隊中首席射手，「多點開花」的攻擊陣式，往往令對手防不勝防，如今挾各項賽事5連勝氣勢而臨，自然備受看好。

當然，華歷簡奴也非善男信女，該隊上輪西甲作客班拿貝球場，竟能成功守和皇馬，在聯賽累積8場不敗，更是隊史在頂級聯賽的新紀錄，可見出色。不過，該8仗不敗包括了2勝6和，欠缺制勝板斧始終是一大問題；尤其是缺乏具把握力箭頭，仍會影響該隊往後的走勢。

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攻入3球的左中場艾華路加西亞(Alvaro Garcia)已是今場主隊的首席「士哥拿」，反而擔任箭頭的魯爾杜馬斯(Raul de Tomas)卻仍未「開齋」；作為隊中替補的則是兩名前曼聯前鋒法卡奧(Radamel Falcao)與碧比(Bebe)，整體火力普通，今場要靠地利抗衡神奇基羅納，不是易事。

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