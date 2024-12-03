西甲｜耶馬爾回歸 巴塞攻「略」開「大」騷

今晚西甲上演獨腳好戲，由馬略卡主場對巴塞隆拿。主隊近期錄得連勝，主帥阿拿沙迪領導有方，又有主力射手梅利基停賽期滿復出；今場會跟有天才新星耶馬爾回歸擔正的巴塞對攻，捧「入球」大穩陣。(球賽編號FB4770，12月4日02:00開賽)

馬略卡剛戰主場以2比1打敗了華倫西亞，聯賽連勝，開季至今15戰24分居聯賽榜上半版；也是今夏由奧沙辛拿加盟的主帥阿拿沙迪，歷來在西甲執教多季的同期最佳成績，大軍士氣高昂，乘勇硬撼強敵，相當合時。

再者，馬略卡今季進攻原本極普通，但近兩仗「開竅」共入5球；加拿大前鋒拿連與阿比當柏拉斯上仗都找回射門鞋，主力前鋒梅利基今場又會波監刑滿復出，今場可排最強鋒線出擊。