西甲｜耶馬爾回歸 巴塞攻「略」開「大」騷

今晚西甲上演獨腳好戲，由馬略卡主場對巴塞隆拿。主隊近期錄得連勝，主帥阿拿沙迪領導有方，又有主力射手梅利基停賽期滿復出；今場會跟有天才新星耶馬爾回歸擔正的巴塞對攻，捧「入球」大穩陣。(球賽編號FB4770，12月4日02:00開賽)
馬略卡剛戰主場以2比1打敗了華倫西亞，聯賽連勝，開季至今15戰24分居聯賽榜上半版；也是今夏由奧沙辛拿加盟的主帥阿拿沙迪，歷來在西甲執教多季的同期最佳成績，大軍士氣高昂，乘勇硬撼強敵，相當合時。
再者，馬略卡今季進攻原本極普通，但近兩仗「開竅」共入5球；加拿大前鋒拿連與阿比當柏拉斯上仗都找回射門鞋，主力前鋒梅利基今場又會波監刑滿復出，今場可排最強鋒線出擊。
巴塞小低潮 3場西甲不勝
「地上最強」巴塞上仗聯賽主場竟以1比2不敵拉斯彭馬斯，近3場聯賽1和2負，聯賽榜領先優勢幾近消失。球隊表現走樣，主因是天才新星耶馬爾因傷缺陣；可幸此子與前鋒費倫托利斯齊齊傷愈，上仗均以後備上陣，已見球隊末段火力提升。
主帥費歷克賽後透露耶馬爾今場將會復任正選，最強火力的耶馬爾、羅拔利雲度夫斯基與拉芬夏比洛尼的三叉戥將會重組。縱然巴塞近況不太可靠，但爭取入球能力絕無疑問，今場捧大盤啱數。相關連結：香港賽馬會網頁