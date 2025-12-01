西甲｜華歷簡奴「細」守「蝙蝠」

事實上，球隊雙中堅諾貝文迪(Nobel Mendy)與科利安利祖尼(Florian Lejeune)的組合發揮穩定，門將巴達拿(Batalla)亦經常有出色發揮，近6場聯賽有5場保住清白之身，防線值得信賴。進攻方面，上仗聯賽射失12碼的中場柏拉桑(Palazon)，因為累積黃牌夠數停賽，另一中場柏夫施斯(Pathe Ciss)亦因同場補時領紅被牌逐，要一同坐波監；就連老將中場查祖(Trejo)因傷今場缺陣，進攻組織勢受影響，今夜恐怕只有繼續以守為先搶分數。

華歷簡奴今季表現尚算平穩，近兩輪聯賽先後與皇家馬德里及奧維多互交白卷，不論對手是榜首勁旅或是包尾升班馬都一視同仁，力守到底。華歷簡奴暫時13場聯賽僅入12球失14球，明顯守強攻弱。

周一深夜西甲獨腳戲，由華歷簡奴主場迎戰華倫西亞。主隊守強攻弱，近6場西甲有5場0失球，滴水不漏的防線遇上鋒力疲弱的冇牙「蝙蝠兵團」華倫西亞，宜博「入球」細盤。(球賽編號FB0427，12月2日04:00開賽)

另邊廂的華倫近期表現稍見改善，上仗聯賽以1比0勇挫利雲特，近兩場聯賽錄得1勝1和，同樣13場西甲僅入12球。主帥哥比蘭近兩場聯賽都以相同排陣出戰，取得入球卻分別是後備上陣的曉高杜羅(Hugo Duro)與路爾斯列奧查(Luis Rioja)，當地媒體質疑哥比蘭排陣的選擇，往往令球隊爭勝陷入困境。

再者，華倫上場勝仗只是該隊近8場聯賽首勝，狀態其實平平無奇；計開季6場聯賽作客更不勝只入3球，今場捧入球「細」盤啱數。

